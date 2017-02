No habrá dinero público para los festejos taurinos en Cáceres pese a la sentencia del juzgado

Las empresas taurinas no tendrán subvención del ayuntamiento para los festejos. La sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo no cambia nada al respecto. La resolución anuló el jueves el acuerdo del pleno por el que se acabó invalidando el concurso convocado en febrero de 2016 para explotar la plaza, proceso al que no se volverá. «No podemos retrotraernos a un expediente que no existe», precisó ayer el concejal de Contratación, Valentín Pacheco. «No sé qué vamos a recurrir», dijo Joaquín Domínguez, de Mar Toros, una de las dos empresas que licitaron. El otro empresario, José María Garzón, remitió al miércoles, cuando regresa a España.

El pleno, en el que los grupos de la oposición (PSOE, C’s y Podemos) tienen mayoría, aprobó en marzo de 2016 una moción por la que se suprimió cualquier aportación económica a los toros. Esto llevó a que la alcaldía decidiese en abril desistir del concurso convocado en febrero con una subvención de 40.000 euros para garantizar la viabilidad de los festejos con las condiciones pedidas. El grupo municipal del PP, al frente del gobierno local y que votó en contra de la moción, recurrió la decisión porque, entre otros motivos, invadía competencias de alcaldía.

La resolución judicial «es una victoria moral», aseguró ayer Pacheco, que, no obstante, recordó que esto no significa que ahora se vaya a convocar un concurso con subvención del ayuntamiento. «Nada impediría a la alcaldesa que a la hora de elaborar los presupuestos de 2018 incluyese una partida para los toros, pero en el ámbito de sus competencias el pleno puede no aprobar esos presupuestos o introducir una modificación», precisó el concejal.

La sentencia no acepta el principal motivo del recurso del PP, ya que concluye que no se invadieron competencias de la alcaldía en contratación porque lo que se votaba es si había una subvención de 40.000 euros, asunto que según el juzgado es competencia del pleno porque decide sobre la aprobación y modificación de los presupuestos. La aprobación del expediente de contratación por la alcaldía en febrero de 2016 «no impedía la adopción del acuerdo» tomado en la moción pues a su fecha, en marzo de 2016, «aún no se había asumido ese gasto --de 40.000 euros-- al no haber concluido el procedimiento para la concesión de la plaza de toros», se detalla en la resolución del juzgado. La alcaldía desistió del concurso antes de decidir sobre su adjudicación.

El motivo por el que el juzgado acepta el recurso del PP y anula el acuerdo del pleno se apoya en un hecho que en la práctica no se dio. En la sentencia se considera que la decisión del pleno afectó al presupuesto de 2016, que en marzo ya contaba con aprobación definitiva, pero la decisión que se tomó con los votos de la oposición incidía en la futura elaboración de las cuentas de 2017, en las que el gobierno quería incluir la partida de 40.000 euros.

El juzgado concluye que el acuerdo del pleno no respetó el proceso de información pública y reclamación de una modificación presupuestaria y recuerda que en las cuentas de 2016 había una partida de 25.000 euros de la subvención a los toros. Sin embargo esta partida estaba vinculada a la temporada de 2015 y no al concurso convocado en 2016 y que se anuló con el acuerdo del pleno. El presupuesto de 2016 no se modificó con la moción y por tanto no era necesario abrir un periodo de información pública vinculado al mismo. Lo que hacía el acuerdo del pleno de marzo de 2016 era condicionar el contenido de los presupuestos de 2017 que entonces todavía no se habían elaborado ni aprobado.

RECURSO DE LA OPOSICIÓN / Los portavoces de los grupos de C’s, Cayetano Polo, y de Podemos, Consuelo López, se pronunciaron ayer a favor de recurrir la sentencia. El portavoz del PSOE, Luis Salaya, trasladó la decisión sobre si se respaldará el recurso a la reunión de hoy de la junta de portavoces.

Por otra parte, el concejal de Festejos, Pedro Muriel, confirmó ayer lo adelantado por este periódico el día 9, cuando se informó de que el gobierno intentaría que en la feria de mayo hubiese toros con una concesión o cesión puntual para que diese tiempo, ya que antes tiene que estar aprobada la modificación del presupuesto de 2017 para financiar las obras mínimas que necesita la plaza y adjudicadas y ejecutadas estas mejoras. El viernes se publicó el anuncio de exposición pública de la modificación. El concurso de gestión integral de la plaza (no solo para festejos taurinos) obligaría a un proceso de más tiempo y se retomará de cara a 2018.

Sinta, que gestiona Baza, ya ha traslado al ayuntamiento su interés por organizar algún festejo en la feria, uno de sus empresarios confirmó la intención de la empresa de estar en Cáceres aunque no haya subvención.