Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico cerca de Cáceres

Lamento la perdida de una vida en accidentes evitables. Mis condolencias. Transito la EX- 100 diariamente desde hace 20 años. En los últimos 7 años se ha visto un incremento de camiones, sobre todo de matricula portuguesa, que usan esta vía como alternativa más económica. Es frecuente ver camiones viajando pegados hasta en numero de 4, sin mantener las distancia de seguridad, que además permitirían el sobrepaso de los vehículos ligeros con seguridad. La presencia de Guardia Civil de trafico en la zona es prácticamente diaria, lo que a mí en particular me dá mucha tranquilidad, pero a su accionar hay que agregar conciencia de nuestra parte. Quizás se debería indicar el distanciamiento de los vehículos pesados - mantener distancias de seguridad- y con el doblado de las zonas de curvas, y los ascensos, se podría dar mucha más garantía de seguridad a esta vía sin caer en una obra faraónica. En este tipo de carreteras, el riesgo no son las curvas, sino la angustia por el sobrepaso, sobre todo en usuarios que no son frecuentes, que desconocen los "lugares" de la Ex100 y que, obviamente no leerán esto. Lo siento.