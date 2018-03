La plataforma Ex-206 realiza cortes intermitentes para pedir seguridad

Pese a los aguaceros que cayeron en la mañana de ayer, los miembros de la Plataforma Ex-206 no quisieron suspender la concentración de protesta, que será la primera de una serie de medidas para pedir «una reforma en condiciones» de esta vía, conocida como ‘carretera de las Torres’. Durante los últimos años ha registrado varios accidentes mortales. Solo en junio de 2017 fallecieron cuatro personas en dos choques frontales. Por ello, los 22 municipios que vertebra esta vía entienden que deben pasar a la acción.

La Ex-206, titularidad de la Junta de Extremadura, tiene categoría intercomarcal y une Cáceres con Villanueva de la Serena. Registra unos 8.000 vehículos diarios. Un centenar de vecinos hicieron frente a la lluvia y realizaron desde las 12.00 horas de ayer tres cortes intermitentes de 10 minutos a la altura de Torreorgaz. «Hemos tratado de causar el menor perjuicio posible, siguiendo las recomendaciones de la Guardia Civil», explicó Álvaro Luis Merino, voz y cara visible de la plataforma, satisfecho por la participación de vecinos de una veintena de municipios y de diversos alcaldes (Albalá, Botija, Torreorgaz, Valdefuentes...). «Muchos que no han podido venir nos han llamado para mostrarnos su respaldo», destacó.

La plataforma está realizando un estudio de las incidencias en esta carretera y ya dispone de web y presencia en las redes sociales. Los próximos pasos serán pedir una entrevista con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y con los alcaldes de otros núcleos más poblados afectados por la Ex-206 (Cáceres, Don Benito, Villanueva y Miajadas), «para formar un nexo de unión».

Los vecinos están cansados de que se apliquen medidas rápidas que «llenan la vía de obstáculos» y no hacen más que «complicar» el tránsito, generando otro plus de inseguridad. «Existen 5 pasos elevados en Torreorgaz, 4 en Torrequemada, 3 en Torremocha, 6 en Almoharín..., pero los semáforos no funcionan. Hay una rotonda sin iluminar en Torrequemada, cruces peligrosos como el de Sierra de Fuentes...», enumeran.

«En definitiva, por esta vía debes circular con el 150% atención, teniendo en cuenta que además muchos vecinos son mayores», afirma el portavoz. Por ello, piden «seguridad unida a la fluidez y a la calidad del tráfico, lo que implica inversión. No sabemos si es necesaria una autovía o una vía rápida, lo que solicitamos es que se replantee la Ex-206», subraya Álvaro Luis Merino.