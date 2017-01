Polo considera que los festejos taurinos de mayo «están en el aire»

El portavoz municipal de Ciudadanos, Cayetano Polo, aseguró ayer que su grupo «está en disposición de seguir trabajando» con el gobierno local (PP) pero para ello es necesario que se desarrollen «todos los compromisos» alcanzados entre PP y C’s para la aprobación de los presupuestos de 2017. Uno de esos acuerdos fue la elaboración de los pliegos para sacar a concurso la explotación de la plaza de toros sin que el ayuntamiento aporte subvención al empresario. Los borradores de los pliegos se prepararon en el plazo estipulado, pero ahora hay que convocar el concurso. Hay tiempo, pero no debería retrasarse más allá de la segunda quincena de febrero si se quiere que coincidiendo con San Jorge se celebre el primero de los festejos de la temporada. El año pasado no hubo toros en la ciudad.

Preguntado ayer por la condición de la licitación de la explotación de la plaza de toros, Polo aseguró que «hay problemas» derivados de las reformas que se tienen que realizar en la plaza y que todavía no se han ejecutado. «Son mejoras que dicen los técnicos -del ayuntamiento- para que se puedan celebrar festejos (...), desde la lógica no creo que se puedan sacar a concurso unas instalaciones que no se pueden utilizar», apuntó el portavoz de C’s, que añadió que no solo el festejo de San Jorge, sino también la feria de mayo, «están en el aire» si no se actúa «con diligencia», un asunto que «nos preocupa».

Entre esas actuaciones pendientes a las que se refirió Polo están sobre todo el plan de autoprotección, ya redactado pero que «hasta hace una semana no se ha enviado a la Junta ya que se necesita su visto bueno», actuaciones a realizar para el cumplimiento del plan (señalizar vías de evacuación, repintado del aforo, colocación de extintores...) y la reforma de la instalación eléctrica.

El concejal de Festejos, Pedro Muriel, aseguró ayer por la tarde que la intención del gobierno local es que haya festejos taurinos tanto en abril como en mayo y que en unas semanas se pueda sacar a concurso la explotación de la plaza. Recordó que desde finales de 2016 se cuenta con un borrador de los pliegos de condiciones que se tendrá que redefinir (el gobierno y el grupo municipal de Ciudadanos mantienen contactos). Y comentó que los festejos se podrían celebrar sin que aún estén las reformas apuntadas por los técnicos si se aplican medidas complementarias, que es como se ha hecho en temporadas anteriores en las que se tomaron esas acciones alternativas y «se obtuvo la autorización del órgano competente para la celebración de los festejos» taurinos con las garantías necesarias. Muriel recordó que la plaza de toros cuenta con un plan de autoprotección (que deja el aforo en 4.124 plazas, menos de las 5.361 actuales), quedando solo pendiente su registro en el organismo correspondiente de la Junta.

Los borradores de los pliegos con los que se está trabajando no solo permiten el uso de la plaza para festejos taurinos, sino también para otras actividades con el fin de dar no solo más funcionalidad al recinto, sino también mayor rentabilidad al empresario para la celebración de espectáculos sin subvención del ayuntamiento y para afrontar con cargo al contrato mejoras que necesita la plaza y que en una primera estimación se cifraron en 570.000 euros, motivo por el que también se propuso inicialmente una duración del contrato de 20 años, prorrogable durante cinco más.

«SOBERBIA» DEL GOBIERNO / Polo destacó de 2016 los logros de su grupo con los acuerdos alcanzadas con el gobierno local en el último semestre del año, destacando el plan de incentivos para autónomos, la remodelación del área de Urbanismo, la elaboración de los pliegos para convocar el concurso para la revisión del plan especial o la próxima licitación de la auditoría de gestión, además recordó iniciativas de su grupo como la constitución de la comisión para el análisis de todos los expedientes de expropiaciones o el trabajo realizado para la revisión de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. «Estamos satisfechos, pero es insuficiente», apuntó Polo, que lamentó que el gobierno local (PP) «haya tardado en reaccionar» porque en el primer año de la legislatura (entre junio de 2015 y el mismo mes de 2016) venía con «el jet lag de la mayoría absoluta» y tomó una actitud inicial «de cierta soberbia que nos ha hecho perder un año». Las relaciones entre el gobierno y C’s cambiaron a partir del segundo semestre de 2016, desde entonces ambos han cerrado acuerdos, el principal fue el que permitió aprobar los presupuestos de 2017. Polo aseguró que la intención de su grupo es «seguir trabajando» con el gobierno, que está en minoría, siempre que se cumplan los acuerdos que se alcancen entre ambas formaciones. Si el gobierno «flaquea -en cumplir esos compromisos- tendrá enfrente e Ciudadanos».

Preguntado ayer por las declaraciones del pasado viernes del portavoz socialista, Luis Salaya, que aseguró que C’s ha dejado la oposición en el ayuntamiento y que en la misma solo están PSOE y Podemos, Polo contestó que Ciudadanos es el único grupo municipal que está en la oposición, ya que «el PSOE y CACeresTú --Podemos-- están en el sofá diciendo ‘no’».