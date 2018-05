Llega al estand de María una madre alarmada porque su hija se ha empeñado en leer el libro de una tal @Srtabebi. María no duda en la respuesta: «Preocúpate de con quién habla tu hija en las redes sociales y no de que lea ‘Amor y asco’». Es un buen razonamiento el de María, aunque no guste a los puristas, a los que piensan que más allá de Shakespeare o Victor Hugo todo es una mierda. «Prefiero tener la librería llena de jóvenes que nunca habían tocado una novela y que ahora lo hacen de la mano de escritores que tienen miles de seguidores en Twitter, Facebook o Instagram. Ahorran para comprarse la última edición de su escritor favorito antes que una camiseta de Zara».

Bebi es una de las cuentas anónimas de Twitter más influyentes del país. Toda una auténtica heroína generacional. La autora de ‘Amor y asco’ es una joven que dice que la sociedad está equivocada, que no piensa hacerle caso, seguir las directrices establecidas y los comportamientos pactados. Proclama que cagarla, errar, decepcionarse y fallar también es útil y precioso. ‘Amor y asco’ nos habla del poder y la necesidad de ser uno mismo. De la rebelión individual y la revuelta social que constituye que nos aceptemos tal cual somos y hagamos de ello algo auténtico.

Pero además habla del feminismo, de esa lucha que deben emprender las mujeres por liberarse del yugo de un sistema patriarcal donde, sistemáticamente y por reparto social de rol y estatus, los hombres han ocupado en mayoría, las figuras de dominación y poder. El mundo es, a ojos de Bebi, injusto con las mujeres, es paternalista con las mujeres y es explotador para con el género femenino.

‘Amor y asco’ ha venido para quedarse, es decir, es el ejemplo de la vuelta de tuerca que está experimentando el mercado del libro, «de la capacidad de reinventarse», asegura María, que regenta Todolibros, en Camino Llano, y que ha participado en esta feria que ayer cerró sus puertas. La gente lee clásicos, claro que sí, pero hay otras cosas que han llamado con insistencia a los estands de esta feria que ha llenado de libros el cacereño Paseo de Cánovas entre quema de dragones y visitas a la patrona. Por ejemplo, ‘Idiotizadas’, de Moderna de pueblo, o Marwan, que ha conseguido convertirse, gracias al boca a boca, en uno de los cantautores más reconocidos del circuito de salas de España con llenos en todas las ciudades, pero que también escribe y arrasa con ‘Los amores imparables’.

No está solo. Hay otros títulos de otros autores: ‘Las almas de Brandon’ o Irene X, periodista y poeta que lleva años llenando su blog y sus redes sociales de versos, fotografías, canciones y vídeos. Con ello ha conseguido enganchar a miles de lectores que ya no saben vivir sin ella.

O Diego Ojeda, el poeta y cantante que triunfa entre los instagramers y que escribe cosas como esta: «Tampoco busco que entre nosotros se escriba la palabra parasiempre, pero espero que uno de estos días tal vez tropieces con mi ausencia y decidas llamarme cuando ya no te esté esperando». Bonito, ¿verdad?.

Y para terminar, a propósito de la polémica generada porque Alfred (sí, el que va a Eurovisión) le ha regalado a Amaia por Sant Jordi la obra ‘España de mierda’, decía el otro día la periodista Pepa Bueno en su Tuitter: «¿Es posible que estos chavales hayan tenido que salir a justificar por qué se han regalado un libro?. Qué locura». Pues eso, en lugar de censurar libros, tratemos de entenderlos.