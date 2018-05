Bardem: «¡A ver si algún día me llama un director español!»

Con ‘Todos lo saben’, primera película no anglófona ni francófona que abre el Festival de cine de Cannes desde el 2004, el iraní Asghar Farhadi ha firmado un ‘thriller’ psicológico reuniendo a la pareja Javier Bardem y Penélope Cruz alrededor de un drama familiar. Rodado en España, el filme compite por la Palma de Oro y en él, el cineasta, doblemente oscarizado por ‘Una separación’ y por ‘El cliente’, a quien le gusta diseccionar las relaciones humanas y sociales, vuelve a enfocar a unos personajes en el corazón de unos conflictos morales y familiares que los desestabilizan.

Penélope Cruz interpreta a Laura, que vive en Argentina con su esposo Alejandro (Ricardo Darín). Ella regresa con sus dos hijos a su pueblo de España para la boda de su hermana, y encuentra a Paco (Javier Bardem), su amigo de la infancia y exnovio. Ella tendrá que enfrentar un evento trágico e inesperado, la desaparición de su hija, que trae de vuelta su pasado común. «Este es el personaje más difícil que he tenido hasta ahora, porque durante las tres cuartas partes de la película, está completamente desesperada», ha comentado la actriz en una entrevista con periodistas de algunos medios, entre ellos France Presse. «Fue un desafío todos los días», agregó Cruz, de 44 años.

A Farhadi, la idea del filme le surgió hace 15 años durante un viaje por el sur de España con su familia. «Vimos en las paredes retratos que señalaban la desaparición de un niño. Esto es algo que me marcó, que me quedó como una historia potencial», explicó el director, de 45 años.

«Fue después de ‘Una separación’ (2011) que supe que haría esta película pero no sabía aún cuándo. Y solo después de ‘El pasado’ (2013) fue cuando empecé a desarrollar el proyecto con un productor», añadió Farhadi, que hizo varios viajes a España para documentarse para el filme y sobre la cultura del país. «Quería evitar hacer una película turística que se contentara con cierto número de clichés sobre España y los españoles».

El cineasta también señaló que desde el principio pensó en Penélope Cruz y Javier Bardem para los protagonistas. Esta es la novena vez que la pareja trabaja junta, la última este año, en el ‘biopic’ ‘Escobar’, de Fernando León de Aranoa.

A menudo, los actores de las películas de Farhadi han visto premiadas sus interpretaciones, sobre todo en Cannes, donde Bérénice Bejo ganó el premio a mejor actriz en el 2013 por ‘El pasado’ y Shahab Hosseini, mejor actor en el 2016 por ‘El cliente’.

Bardem, de nuevo en español /»Hace falta que vengan los directores extranjeros, de fuera, como Iñárritu, Woody Allen, o un iraní, como Farhadi, para que me hagan hablar español. ¡A ver si algún día me llama un director español!», reclamó Bardem ante las risas de su compañera de reparto, Bárbara Lennie, en un encuentro con la prensa española.

Desde ‘Mar adentro’, recordó el actor, «no he hecho una película en español con un director español» y el filme de Alejandro Amenábar es del año 2004.

Bardem lee cosas que le interesan, pero los proyectos «se hacen y deshacen con una facilidad pavorosa», por lo que de momento no tiene ningún proyecto en perspectiva más en español que el filme de Farhadi. Penélope Cruz considera que «Asghar es un director muy especial, que no para de hacer preguntas, que tienen mucha humildad» y eso hace que el espectador siga la historia sin plantearse si la ha hecho un realizador iraní o español.

«Es una historia que transcurre en España, que es creíble y que está libre de clichés», afirmó convencida la actriz, mientras que Darín considera que lo primero que impresiona e impacta es «cómo alguien de una cultura totalmente distinta puede sumergirse en otra y recrear la intimidad de una familia, de una comunidad, con tanta precisión».

Y Barbara Lennie consideró «realmente sorprendente ser dirigido por alguien que a priori está tan lejos de tu idiosincrasia y de tu idioma y que sea así de fino con sus directrices y con su percepción». Tiene que ver, agrega, con que el trabajo de Farhadi trasciende el idioma y que tiene que ver «con la comunicación y lo humano».

EL PALMARÉS DE BLANCHETT / «Nunca me ha interesado mucho saber qué película ganaba la Palma de Oro», dijo Cate Blanchett ayer por la mañana, y a su alrededor cundió el desconcierto. Después de todo, ella preside el jurado que este año decidirá cuál es la cinta merecedora de ese galardón y en el que también figuran el director Denis Villeneuve y las actrices Kristen Stewart y Léa Seydoux, entre otros. «Puede resultar paradójico que yo diga algo así, pero para mí los premios no son una prioridad. Me interesa más la respuesta del público», subrayó la oscarizada intérprete.

En su encuentro con la prensa, además, la actriz garantizó que las películas que formen el palmarés lo harán por sus méritos artísticos y no por su compromiso político -«damos una Palma de Oro, no el Premio Nobel de la Paz»- ni por las discusiones que dominan el zeitgeist: «A las mujeres las valoraremos por la calidad de sus películas, no por el hecho de ser mujeres».