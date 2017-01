Los discos más esperados del 2017

El streaming se está convirtiendo en hegemónico mientras el vinilo vive un revival que trasciende la anécdota. Pero, más allá del formato, el disco (así seguimos llamando a la unidad de 10, 12 o 20 canciones sujetas a un título y un concepto) vuelve a determinar el ritmo de la actividad musical también en este recién estrenado 2017. A continuación pasamos revista a los lanzamientos que más darán que hablar en los próximos meses.

LOS GIGANTES / U2 publicará, en una fecha por determinar, la continuación de Songs of innocence, conocida como Songs of experience. Los irlandeses harán gira de estadios en la que combinarán ese nuevo material con la conmemoración del 30 aniversario de The Joshua tree. También se espera disco de Bruce Springsteen, un trabajo de solista más que de E Street Band envuelto en el habitual misterio.

El nuevo de Depeche Mode se titula Spirit y supone el estreno con la banda del productor James Ford, de Simian Mobile Disco, y saldrá en primavera. El teaser difundido en la red invita a pensar en un guion de electrónica y rock más voluminoso que en minimalista Delta machine, del 2013. También Coldplay ha anunciado material de estreno, aunque Kaleidoscope, aún sin fecha, será un epé.

Entre los clásicos del rock, Mike Oldfield, que tiene ya lista una operación rescate de su pasado con Return to Ommadawn (20 de enero), y Deep Purple, cuyo inFinite (7 de abril) se presenta como su disco de despedida. Fleetwood Mac espera lanzar un trabajo que será el primero con su formación clásica desde Tango in the night, 30 años atrás.

Y en el pop de grandes audiencias, novedades aún sin fecha de Taylor Swift, Katy Perry, Shakira y Lana del Rey. Y del rapero Jay-Z, mientras Kanye West dice disponer de material para un rápido relevo de The life of Pablo, lanzado el año pasado.

LA ARENA ALTERNATIVA / En el pop de signo alternativo es inminente la salida del nuevo de The XX, I see you, que verá la luz el 13 de enero, más de cuatro años después del laureado Coexist. Las tres canciones ya aireadas han sorprendido por sus formas más cálidas y dinámicas. Otra estrella moderna, St. Vincent, reaparecerá en primavera con un disco marcado, ha dicho, por las convulsiones políticas globales.

A punto están las novedades de dos nombres asentados, The Flaming Lips (Oczy mlody, 13 de enero) y The Magnetic Fields (50 Song memoir, 3 de marzo). Largos silencios verán su fin en torno a The Jesus & Mary Chain (Damage and joy, 25 de marzo, su primer disco con canciones nuevas desde 1997) y Slowdive, mientras que Elbow regresará con Little fictions (3 de febrero) y Liam Gallagher, el que fuera cantante de Oasis, se estrenará como solista. Arcade Fire, Beck, Sigur Ros, The Killers, Fleet Foxes y The War on Drugs figuran entre los grupos deben publicar disco en el 2017.

Nine Inch Nails anuncian lanzamientos para el año que viene, incluida la banda sonora del filme Día de patriotas. En territorio metálico, Marilyn Manson (Say 10, 14 de febrero), Mastodon (disco previsto para este primer trimestre) y tres trabajos que rompen largas esperas, aún sin fecha concretada, los de Rammstein (el primero en ocho años), System of a Down y Tool. Es decir, estamos ante un año muy intenso también en el metal en el que sus grandes aficionados podrán disfrutar con las nuevas creaciones de los que son sus grupos favoritos.

En el panorama español despunta la edición, en marzo, de Lo niego todo, de Joaquín Sabina, con producción de Leiva, excomponente del dúo Pereza.

MÁS NOVEDADES ESPAÑOLAS / En este primer trimestre también se esperan novedades de Russian Red (un disco de versiones: de Bonnie Tyler a The Human League), Amaral (Nocturnal solar sessions, 27 de enero, que vendrá acompañado también de una gira europea con la que el dúo aragonés pretende consolidarse más allá de las fronteras españolas), Lori Meyers (En la espiral, febrero), Maga (Salto horizontal, 24 de febrero) y Los Planetas: el 27 de enero verá la luz un sencillo, Espíritu olímpico, adelanto de un álbum en marzo. Un trabajo que se espera con expectación a ver con qué sorprenden a sus fans los granadinos.

Tras otro de sus años sabáticos, Pablo Alborán entregará su cuarto disco, que ha calificado de «libre y diferente», en algún momento de un 2017 que acogerá también nuevas obras de Enrique Iglesias, Rosa López y Amaia Montero.

En resumen, el 2017 acaba de comenzar pero los musicólogos ya esperan con ansias que pasen los días para ir descubriendo los nuevos trabajos discográficos de los diferentes grupos.