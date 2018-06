Bélgica se desata ante Túnez con un vendaval ofensivo

Ocho goles y 33 disparos en los dos primeros partidos es la carta de presentación de Bélgica en el comienzo del Mundial. Si contra Panamá resolvió el choque en una gran segunda parte (3-0) este sábado en el estadio del Spartak de Moscú certificó las cosas por la vía rápida. Tumbó a Túnez con una exhibición ofensiva (5-2) y ya está en los octavos.

Da gusto ver al bloque de Roberto Martínez cuando juega con el viento a favor. Los 'diablos rojos' practican un fútbol atractivo, talentoso y atrevido que no abunda en un torneo en el que prima el miedo y la contención. Esa versión, sin embargo, puede tener sus inconvenientes cuando lleguen las rondas decisivas.

