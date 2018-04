El colista sonroja al Cacereño

lamentable y vergonzoso el "espectáculo "dado ayer. es lo que pasa cuando traes a entrenadores y auxiliares que no tienen ni idea del futbol extremeño, ya ni me meto en si sabe o no de futbol. desde que juegan sí o sí los asturianos el equipo cayó en picado, rebollo tuvo las agallas de no ponerlos , salvo a un par de ellos, y así le fue¿ quien hace las alineaciones? pero todo bien, el todavía" no propietario" tiene una corte de pelotas ridículos en el twitter riéndole pleitesía a todo lo que dice. venga, a seguir haciéndole videos motivacionales. seremos campeones, porque no hay otra posibilidad, pero en el play off nos darán hasta en el carnet de identidad