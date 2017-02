Juan Sabas se marchó ayer del estadio muy contrariado con el resultado y sabiendo que la situación para salvar al equipo es cada vez más complicado. El preparador azulgrana reconoció que en la primera parte les costó manejar el encuentro, pero valoró positivamente el esfuerzo de los suyos en la segunda mitad. «En este fútbol si no sabes hacer goles, es complicado», comentó. Añadió que el terreno de juego está en «pésimas condiciones. Si yo fuera futbolista ahora, no querría jugar nunca ahí». El técnico azulgrana sabe que los resultados de los equipos que pelean por la salvación no están acompañando y tiene claro que los dos puntos perdidos en casa deben ser recuperados sin más demora el próximo domingo en Mancha Real. «Ahora podríamos ponernos a llorar y lamentarnos por este marcador, pero no hay tiempo para ello. Es un tropiezo que hay que subsanar pronto».

Carlos Losada, técnico del Córdoba B, cree que hubo una parte para cada equipo y también asegura que «todo lo que no sea ganar tres puntos, es perder dos».