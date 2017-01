Mendaluniz se estrena en la meta del Mérida nada más llegar

En un estadio de Primera División como el Nuevo Los Cármenes va a debutar Mandaluniz en la portería del Mérida, solo dos días después de su llegada a la disciplina romana, ya que, el que ha sido portero titular durante toda la temporada, Salcedo, ni siquiera ha viajado a Granada y se presume su salida del club en pocas horas.

Con respecto al nuevo guardameta emeritense, su entrenador, Eloy Jiménez, ha afirmado que «es un gran portero que venía haciendo una gran temporada, a pesar de que su equipo estaba abajo en la clasificación».

Otro de los fichajes que ha llegado a Mérida en este mercado de invierno, Diego Cascón, también debutará como titular por el sancionado Hugo Díaz, después de tener unos minutos la pasada semana.

La otra baja es la del lateral derecho Dani Fernández lesionado. Su sustituto será Álex Díez. «Es lo más lógico, sobre todo después de los buenos minutos que disputó la semana pasada», explica el técnico emeritense.

Además del mencionado Salcedo, tampoco ha viajado a Granada por decisión técnica el central Ayoze. Así pues, Mongil volverá al eje de la zaga junto a Paco Aguza. Se puede prever que Eloy mantendrá las bandas con Hugo Rodríguez y David Álvarez. En el doble pivote podría volver Álex Bernal acompañando a Pardo, después de que el pasado domingo volviera a la titularidad «haciendo un gran partido. Yo lo sabía porque entrena muy bien y nunca ha bajado los brazos», indicaba el técnico, quien llegaba a explicar que «el pasado martes estaba fuera del club, no sé por qué sería, porque venía de ser titular, tendría algún sitio que le garantizara jugar y yo no se lo garantizo a nadie. Aquí hay que ganárselo cada día. La semana pasada entró en el equipo y lo hizo bien, y ahora parece que se va a quedar y está preparado para jugar otra vez si lo creo conveniente».

EL RIVAL / Centrándose en el rival de hoy, el Granada B, entiende que va a ser un equipo que «nos va a exigir mucho. Tienen a mucha gente por delante de la pelota y a ellos les va muy bien los partidos abiertos porque son muy rápidos». Eloy no podrá sentarse en el banquillo, ya que fue expulsado en el último partido «pero estaremos conectados», afirma. No le habían expulsado desde su paso por La Roda y «me molesta porque había superado esa situación y en muchos partidos los árbitros me felicitan por el comportamiento que tengo. Valoro mucho la labor de los árbitros y por eso no quiero que me vuelva a pasar, porque no es bueno ni para mí ni para el equipo».

Enfrente, el Granada B está teniendo muchos movimientos en este mercado de invierno. Es baja segura el sancionado Sulay, además de Aly Mallé y Hongla, convocados para el primer equipo por Lucas Alcaraz.

El entrenador del filial nazarí, Lluis Planagumá, espera «un partido vistoso». Los rojiblancos son undécimos en la tabla, con tres puntos menos que el Mérida, y destacan en su faceta goleadora, pues con 34 tantos marcados son los terceros más anotadores del grupo. En casa solamente han cedido dos derrotas en las primeras jornadas, pero es una de las pocas veces que van a jugar en el Nuevo Los Cármenes.