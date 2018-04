Nadal vuelve a competir con un triunfo contundente

Tras la victoria de Zverev ante David Ferrer, número uno español, Rafael Nadal, logró empatar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis ante Alemania, tras superar con contundencia a Philipp Kohlschreiber, por 6-2, 6-2 y 6-3, tras 2 horas y 33 minutos de juego. Nadal volvía tras casi tres meses y exhibió un buen nivel, tanto físico como tenístico. A pesar de que cometió más errores de los habituales, sobre todo para ser en tierra batida, su calidad y competitividad fue más que suficiente para doblegar con autoridad al número dos alemán.

El alemán jugó muy agresivo desde el inicio y pese a arrancar con un 2-0 en contra, consiguió recuperar la rotura de servicio en el tercer juego. Sin embargo, el número uno mundial fue subiendo de revoluciones y a elevar sus prestaciones sobre la pista, a pesar de combinar una ingente cantidad de golpes ganadores con errores no forzados. De nuevo se impuso al servicio de Kohlschreiber y empezó a imponerse desde el fondo, con mucha agresividad ante un rival que aguantaba el chaparrón como podía.

Nadal no daba la sensación de que volvía tras tanto tiempo de inactividad. Volvió a demostrar su fortaleza mental en los compromisos que le planteó el veterano jugador alemán y se apuntó con autoridad la primera manga por 6-2. En el segundo parcial, el número uno mundial bajó su estadística de puntos ganadores, aunque dominó el encuentro a su antojo. En un abrir y cerrar de ojos se puso con un 4-1 a favor, y pudo solventar el set de forma vertiginosa de no ser por un sexto juego en que el que desaprovechó hasta cinco bolas de ‘break’ y cometió errores poco habituales en él. Pese a que Kohlschreiber se apuntó su segundo juego (4-2), Nadal no volvió a perdonar en los dos siguientes y repitió el 6-2 en el tanteador. En el arranque del tercer y a la postre definitivo set, ambos tenistas comenzaron rompiéndose el servicio en los dos primeros juegos y el partido se equilibró, hasta que un nuevo ‘break’ de Nadal, en el sexto juego, desniveló el set. El balear ofreció puntos espectaculares que levantaron a los 8.000 aficionados y le bastó con mantener su servicio para cerrar el partido.