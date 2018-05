Pardo, sufrimiento al límite

No está siendo una temporada fácil para uno de los que estaba llamado a liderar el proyecto del Extremadura esta temporada. Aunque ha regresado hace algunas semanas al verde, aún no hemos podido ver al Pardo que deslumbró durante la primera vuelta. El motivo es el insufrible dolor que le está provocando una fascitis plantar, lesión de la que no termina de recuperarse. Pardo habló ayer a corazón abierto en rueda de prensa: «la realidad es que si esto me hubiera pasado en otro momento, yo estaría parado. Claro que estoy jugando con dolor, pero es que estamos en una línea muy fina. Si es soportable ese dolor, juego. Si no me deja andar, no juego. Ahora es momento de aguantar y de forzar. Tengo claro que si quiero ayudar al equipo debo tener estos dolores hasta el final». Así de crudo. Así de sincero.

Pardo ha jugado dos partidos desde su vuelta. Lo hizo ante el Villanovense y el pasado domingo ante el Mérida, donde fue titular. En El Romano se le vio cojear en algunos lances del juego, pero cuando la pelota quedaba dividida, Pardo no titubeaba. «Intento recortar plazos durante la semana, pero no es sencillo», dice.

Para la gran final ante el Betis Deportivo no sabe si estará disponible. Al valenciano sólo le preocupa ganar y avisa que «el Betis Deportivo está repleto de chavales que si tienen un buen día te pueden hacer un ocho. Así que tenemos que estar concentrados».

Sabas no quiere profundizar mucho en el caso Pardo. «Si le tenemos para jugar bienvenido. Pero si no lo tenemos, saldrá otro compañero que lo hará igual o mejor. No me voy a detener mucho en este tema».

Sin euforias / El técnico del Extremadura ha dejado claro que «hacia el vestuario no ha entrado ninguna euforia. De eso nos encargamos nosotros. Tenemos fe y confianza en que podemos sacar el objetivo y en eso nos centramos».

Para el encuentro ante el Betis Deportivo no estarán Willy, Airam Benito y Valverde, éste último sancionado. Sabas tiene claro que ante el filial verdiblanco no valen conjeturas. «Jugamos en casa, con nuestra gente y, aunque tenemos que ir con precauciones, iremos desde el principio a por el partido»

El preparador madrileño se ha centrado en la importancia de lograr una buena armonía dentro del vestuario. «Me gusta que haya alegría y buen ambiente porque esas cosas nos dan puntos. Mi trabajo es hacerles ver a estos chicos de que son unos privilegiados. Qué mas quieren. Otros se levantan a las seis de la mañana para ir al campo o a la obra. Y ellos vienen aquí, les ponen el desayuno y a las diez juegan con un balón y hacen ejercicio físico. Y encima les pagan», comentó.

Al preparador azulgrana le preguntaron hace poco por la comparación con Yosu Ortuondo: «ojalá pudiera hacer lo que hizo Yosu aquí en Almendralejo, pero eso son palabras mayores». Precisamente, Ortuondo estuvo ayer en la capital de Tierra de Barros por temas personales.

Con respecto a la afición, sigue la venta acelerada de entradas en taquillas. El Francisco de la Hera espera acoger una entrada muy similar a la del partido del pasado año ante el Sanluqueño.

24 años / Si el Extremadura logra la victoria, jugaría un playoff de ascenso a Segunda después de 24 años. La última vez que se produjo esta circunstancia fue en la temporada 93-94 con Ortuondo de entrenador y con el extinto CF Extremadura. En aquel plantel estaba Pedro José, ahora ayudante del cuerpo técnico.

Aquel CF Extremadura logró ser campeón de grupo por delante de Las Palmas, Recreativo de Huelva y Jaén, equipos que también jugaron el playoff. El Extremadura logró ascender en un grupo donde estaban Manlleu, Numancia y Langreo. La afición espera ver de nuevo una experiencia similar.