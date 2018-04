Simeone: "Solo pienso en acercarnos al Barça"

No valen los antecedentes ni tampoco el momento de juego de uno y otro equipo a la hora de cuantificar las posibilidades del Madrid y el Atlético de llevarse el derbi. Con las últimas actuaciones de ambos en la mano, resulta poco menos que temerario asignarle el favoritismo al conjunto rojiblanco. Ganó de casualidad al Deportivo y quizás no mereció tanto ante el Sporting de Portugal en la Europa League mientras el blanco se paseaba ante Las Palmas en la Liga y destrozaba a la Juventus en la Champions.

Eso no quita para que Diego Pablo Simeone jure y perjure que el cuadro colchonero buscará su cuarta victoria liguera en el Bernabéu en las últimas cuatro temporadas con el fin de no despejar aún más el camino al Barcelona. "Siempre pensamos en lo que buscamos y, o soy demasiado entusiasta o ilusionista, pero la vida cada uno la vive como quiere y a mí lo único que se me pasa por la cabeza y me interesa es seguir buscando acercarnos al Barcelona. No pienso en otra cosa", ha dicho el técnico argentino antes de dirigir el último entrenamiento de preperación para el derbi de este domingo en el Bernabéu.

TRABAJO COLECTIVO

Garantiza de palabra el Cholo atrevimiento para buscar las cosquillas al Madrid, pese a reconocer el buen momento y el potencial del rival. "No hay excusa por haber tenido menos descanso. No lo hicimos nunca y no lo vamos a hacer en un derbi ahora. Somos lo que somos y buscaremos en base al trabajo y al colectivo hacer un trabajo importante. Creo que el Madrid tiene no sé si el mejor equipo del mundo, pero sí la mejor plantilla del mundo absolutamente. Han hecho un gran trabajo como club y han formado una plantilla tremenda, mejor que el PSG, el City y que el Barcelona. Esa es la fuerza que tienen como equipo", ha comentado el entrenador del Atlético.



Griezmann y Costa, durante el entrenamiento de este sábado en la ciudad deportiva rojiblanca / VÍCTOR LERENA (EFE)

Para enfrentarse al cuadro blanco cuenta con solo 16 jugadores tras la lesión de Filipe Luis. "Si tengo 16, 18 con los porteros, compenetrados, comprometidos, involucrados, con sentido de la petrenencia... dame 17. No quiero 25 que no quieran estar, quiero 17 que quieran estar", ha renmarcado Simeone.