Un trámite que no cambia nada

Nada cambió en el final del Amanecer-Badajoz pendiente que se jugaron ayer. El 27 de noviembre pasado el partido, ya con 0-2, tuvo que ser suspendido por incidentes en la grada. Era el minuto 86 y los dos clubs parecieron dar por hecho de que el encuentro, correspondiente a la decimosexta jornada, no tendría que completarse debido a que el resultado era claro (0-2) para tan escaso margen de tiempo.

La resolución de la Federación Extremeña incomodó a unos y a otros, sobre todo al Badajoz, que viajó a regañadientes ayer a Sierra de Fuentes para terminar lo que se ha calificado unánimemente por ambos conjuntos como «un mero trámite».

Solamente hubo seis minutos de fútbol en un Municipal de San Isidro desértico. El partido era a puerta cerrada y solamente accedieron al recinto los empleados del club local, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación acreditados. También estuvieron los presidentes de ambos clubs, Manuel Galeano y Pablo Blázquez.

CARAS NUEVAS / Apenas hubo nada que contar en los tres minutos de tiempo reglamentario y los tres siguientes que añadió el colegiado, Garro Sánchez, que únicamente cobró el desplazamiento (30 euros). El Badajoz sacó un par de córners de forma consecutiva, aunque sin consecuencias, y su oponente tuvo un tímido acercamiento a la portería de Isi Lavado, siendo consciente en todo momento que conseguir el empate era poco menos que un imposible.

Amanecer y Badajoz destacaron los días previos que no cambiarían su planificación de la semana por este partido y que pensaban más bien en los del domingo. Los locales visitarán el Príncipe Felipe en un ‘mini derbi’ ante el Cacereño, mientras que los pacenses se enfrentarán en el Nuevo Vivero a La Estrella.

La reglamentación permitía a los entrenadores alinear a jugadores que el 27 de noviembre no estaban sobre el campo y así lo hicieron. El Amanecer, un equipo de carácter aficionado en el que la mayor parte de la plantilla tiene otros trabajos, tuvo especialmente difícil reunir a once jugadores. Fueron novedad en el once Tomás, Manuel, Javier y Miguel, siendo especialmente llamativo el caso de este último, que es el habitual portero suplente. Por poner un ejemplo, Rai, que es taxista de profesión, tuvo que ser reclamado de urgencia.

Mientras tanto, en el Badajoz repitieron Isi Jareño, David Gallego, Chechu, Pozo, Parada, Alex Herrera, José Ángel, Gabri Ortega y Ruano. Este último fue coprotagonista de una de las pocas incidencias de ayer, ya que cedió su puesto a Javichu ya en el tiempo de descuento.

Había al menos seis agentes de la Guardia Civil para evitar que se repitiese la violencia que caracterizó la cita anterior. No hubo problema alguno. Incluso se había pedido a los aficionados del Amanecer que no acudiesen a las inmediaciones del estadio para ‘recibir’ al Badajoz.

Tras los seis minutos, el equipo local se quedó entrenando a las órdenes de José Manuel Romero y el visitante regresó a su ciudad. Uno de los capítulos más sonrojantes del fútbol extremeño se cerraba así.

Ficha

Amanecer - 0

Badajoz - 2

Amanecer: Sergio, David Sánchez, Tomás, Manuel, Iván, Miguel, Alejandro, Víctor, Javier, Rai y Edinho.

Badajoz: Isi Jareño, David Gallego, Paco Borrego, Julio Rodao, Pozo, Chechu, Parada, José Ángel, Alex Herrera, Gabri Ortega, Ruano (min. 91, Javichu).

Goles: 0-1: min. 35, Gabri. 0-2: min. 86, Gabri.

Árbitro: Garro Sánchez. Ayer no mostró tarjetas. El 27 de noviembre amonestó a los locales Nieves, Polo y Rai y a los visitantes Alex Herrera, Marcos Rosa y Gabri.

Estadio: San Isidro.

Espectadores: A puerta cerrada.