Valverde: "El tridente es peligroso incluso de vacaciones"

"¿Qué sueno para el banquillo del Barça?, bueno, no es la primera vez que eso sucede. Ni conmigo ni con muchos otros entrenadores. Es más, normalmente te quitan del tuyo y te ponen en el banquillo de otro equipo. Así es nuestra profesión. Me lo tomo con normalidad. Insisto, no es la primera vez que ocurre ni conmigo ni con muchos otros técnicos”.



Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, ha afrontado hoy, en Lezama, una cortita conferencia de prensa previa al partido de Copa del Rey, que, el próximo jueves (21.15 horas), le enfrentará, de nuevo, al Barça en San Mamés. Y, sí, al final de la charla ha tenido que hablar de los rumores que le colocan como uno de los más serios candidatos a preparar al equipo del Camp Nou, en caso de que Luis Enrique decida no renovar por el conjunto culé. Y lo hizo, sí, con una expresión normal, pequeña sonrisa y resignación por estar en el candelero hasta que Lucho, o el Barça, decidan.

EL BARÇA, CLARO FAVORITO

Respecto a la eliminatoria copera, Valverde recordó que empieza a ser un clásico y que siempre es bueno enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo “sino el mejor”. Y, en ese sentido, ha recordado, no ya la victoria, a doble partido, de la Supercopa, sino, incluso, la última vez que el Barça les eliminó, el pasado año, en Copa “pues tuvimos nuestras opciones tras perder en la ida en San Mamés y hacer muy buena primera parte en el Camp Nou. Ellos, que son claros favoritos, saben que nosotros tendremos nuestras opciones”.

Valverde reconoció que este tipo de enfrentamiento con los equipos grandes, favoritos, Barça o Real Madrid, “siempre provoca una activación especial en nuestro vestuario, pues todo el mundo se motiva de una manera especial, consciente de que si no ofreces tu mejor versión, pierdes seguro”. Jugar contra un grande te significa, insistió el técnico rojiblanco, estar enchufado durante muchos días y eso, al final, “acaba beneficiando la fortaleza mental de los jugadores y terminas jugando muchos partidos con la misma activación que lo hiciste ante el Barça”.

LA PELIGROSIDAD DEL TRIDENTE

Valverde, que reconoció que el Barça tiene “mucha calidad arriba, mucha”, bromeó sobre la posibilidad de pillar despistado al tridente (Messi, Suárez y Neymar) porque acaban de regresar a los entrenamientos hace nada, un día. “Esta gente es peligrosa incluso estando de vacaciones, también volviendo de vacaciones, pues son capaces, como han demostrado en muchos partidos, recuerdo el encuentro ante la Real o contra el Sevilla, de protagonizaron jugadas decisivas, pese a que su equipo estaba siendo dominado. Es lo que tienen, deciden con una acción individual”. Y añadió: “Y, sí, sí, me encantaría pillarlos a los tres desenchufados….pero desenchufados del todo, ¡del todo!”

Después de elogiar la contribución de Iniesta al juego del Barça tras la jubilación de Xavi (“Iniesta es determinante, se nota su presencia y, sobre todo, es clave en la pausa del juego del Barça cuando, parando el balón, aclara el juego”), Valverde asegura que “cuando te enfrentas al Barça has de tomar una decisión clave: vas a por ellos o los esperas. Ante el Barça no existen medias tintas. O los aprietas arriba o te repliegas. Si vas a buscarlos, has de ir a buscarlos ¡de verdad! y, si decides esperarles atrás, tienes que hacerlo muy juntitos. Claro que, al final, ellos siempre te acaban empujando hacia tu portería con sus continuos toques y toques. Lo que está claro es que, en el intercambio de golpes, tú sales perdiendo. Tenemos un estilo y deberíamos de mantenerlo”.