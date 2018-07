El Gobierno, sobre las grabaciones que implican al rey Juan Carlos: "Ni las consideramos"

El Gobierno asiste con incomodidad a las recientes revelaciones que afectan al rey Juan Carlos, pero evita valorarlas y sostiene que, en cualquier caso, no tienen ninguna implicación sobre el actual jefe del Estado, Felipe VI. “Ni las consideramos”, ha dicho este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, sobre las grabaciones que el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, hizo a Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En ellas, la que fue pareja de Juan Carlos I durante unos años afirma que el exjefe del Estado desempeñó un rol clave en el Instituto Nóos, llegando a pedir dinero para esa entidad, y que recibió una comisión en cuentas en Suiza por el AVE a La Meca.

"Afortunadamente, no afectan al jefe del Estado actual", ha señalado Celaá, también ministra de Educación. Antes que ella, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se ha escudado en la confidencialidad para no informar sobre la apertura o no de una investigación de oficio. "La Agencia Tributaria no habla de procedimientos", ha dicho la ministra.

'Caso Nóos' y AVE a La Meca

"Si mañana tuviera que ir a un tribunal y dar explicaciones… En el Instituto Nóos, ¿quién hizo todas las llamadas para el dinero? El Rey", declaró la empresaria alemana en una cita con Villarejo en Londres en el 2015. "Él llamó y dijo: '¿Puedes, por favor, poner un contrato de 100.000, un contrato de un millón…?' Yo estaba a su lado", afirmó. La gestión que Iñaki Urdangarin y Diego Torres hicieron de ese organismo, que ambos crearon en 1999, les ha conllevado penas de cinco años de cárcel por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y contra la Hacienda Pública. El marido de la infanta Cristina, además, fue castigado por tráfico de influencias.

Según las grabaciones, Juan Carlos cobró una comisión por el AVE a La Meca en cuentas en Suiza controladas por el abogado Dante Canonica. Según la antigua amiga de Juan Carlos, la comisión salió de los 100 millones de euros que el consorcio de empresas entregó a la intermediaria, la iraní Shahpari Zanganeh, casada entonces con el traficante de armas Adnan Khashoggi.