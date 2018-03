Cayetano Polo: «Le vamos a robar al PP y al PSOE»

Las paredes lucen frases comunes alentadoras de Víctor Hugo, Albert Einstein y su líder, Albert Rivera. Ha querido que la entrevista se desarrolle en Mérida, donde tienen sede regional, para evidenciar que, más allá de ser concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, su ciudad, el objetivo ahora es Extremadura. En su discurso tiene muy presente la palabra valentía, a Cataluña y el papel que su partido ha jugado en aquella comunidad, el cual ha traído vientos a favor que han llegado hasta aquí. Cayetano Polo (1973) es desde el pasado mes de noviembre el portavoz de Ciudadanos en Extremadura, la persona con más poder de su partido en la región. Dice que no quiere ponerse límites y se ve con fuerza y ambición para reafirmar que en la próxima cita electoral su partido va a pasar de ser bisagra a ganar elecciones.

-La última encuesta en Andalucía dice que Cs será la segunda fuerza y en Extremadura se han incrementado en un 30% los afiliados (son ahora más de 500). ¿Cómo está viviendo esta subida?

-Con los pies en el suelo, sabiendo que las tendencias son lo que son. Queda mucho para las elecciones (primavera de 2019), pero cuando las expectativas vienen tan favorables te dan un plus para seguir trabajando. Nos sirve para saber que lo estamos haciendo bien, que el mensaje llega y que ser valiente se valora por la sociedad. Es el diferencial con el resto de partidos: la valentía para tomar decisiones.

-Entonces los otros partidos son cobardes.

-Siempre. PP y PSOE esconden sus intenciones detrás de los votos. En política se es valiente cuando se toman decisiones que, a sabiendas de que puedan ser más o menos populares, uno está convencido de que benefician a la sociedad.

-¿El ejemplo?

-Cataluña, donde se ha defendido lo que ni PP ni PSOE. Se ponen al lado de los nacionalistas para que se les perdone la deuda con el Estado y Ciudadanos dice ‘no’.

-Ese es el mensaje, ¿pero hay estructura de partido?

-La estructura orgánica existe. Hay un comité autonómico nombrado en diciembre. Los comités provinciales se van a ratificar en una semana y estamos en torno a 15 agrupaciones locales. El paso que falta dar es tener más presencia en las zonas rurales, aunque ya estamos en todas las comarcas. En los últimos dos meses nos ha llegando mucha gente, hay un interés por el proyecto enorme paralelo a ese crecimiento en las encuestas. Las estructuras existen y en los próximos meses serán más visibles.

-¿En cuántos ayuntamientos habrá candidatura?

-En todos los que podamos.

-Ahora hay 32 concejales en 16 consistorios. ¿Cuál es el objetivo?

-No nos hemos puesto ninguno. No tenemos techo porque no es operativo. Nuestros primeros objetivos, hace un año, era poblaciones por encima de 5.000 habitantes. Ahora queremos estar en todas.

-Más que poner un techo, me refería a trabajar con previsiones reales. Un ejemplo: Ciudadanos ha superado los 500 afiliados en la región, pero el PP tiene 30.000 y el PSOE 18.000.

-No queremos un partido de afiliados, queremos votantes. Que PP y PSOE tengan miles de afiliados nos da exactamente igual.

-¿Se pueden ganar elecciones en Extremadura con pocos afiliados?

-Con muchos menos de los que tienen PP y PSOE. Ser afiliado de Ciudadanos no es cualquier cosa, las exigencias son mayores. En esos partidos la gran mayoría no paga ni una cuota. Aquí no tienes derecho a nada si no estás al día (5 o 10 euros al mes). Aspiramos a ganar las elecciones y las vamos a ganar. Nuestra estructura está pensada para eso. Tampoco se podían ganar elecciones en Cataluña.

-Dice que ahora el objetivo son las zonas rurales, los pueblos. ¿Es la política un refugio del paro?

-La política se convierte en refugio del paro o de carroñeros, de esto ya tenemos experiencia. En los últimos tres años hemos tenido que hacer un trabajo importante en identificar personas que vinieron a beneficiarse de la política. No nos hemos ocultado nunca a la hora de echar a quienes no estaban en el proyecto. Eso también es valentía. Era muy difícil expulsar a dos concejales en Mérida, nuestra única representación en el ayuntamiento, y lo hicimos. Fíjate si tomamos una decisión fuerte y valiente cuando expulsamos al portavoz en Badajoz, que defendía más intereses personales que del partido. No nos pilla de sorpresa. Estamos intentando filtrar mucho los currículos que llegan. Y también decimos una cosa: si no encontramos un equipo adecuado, no nos presentamos, por importante que sea la población.

-Asegura que prefieren candidatos sin experiencia política.

-El perfil es gente que venimos de la sociedad civil y aportamos a la política una nueva forma de hacer las cosas. Ese criterio lo mantenemos. Las mejores listas que han funcionado en Ciudadanos y en Extremadura son de personas que eran desconocidas en política.

-No es el caso de la diputada regional María Victoria Domínguez. Ni del andaluz Juan Marín.

-Bueno, pero es que la gente de otros partidos, que tiene experiencia política, también sirve.

-Insistía antes en la valentía. El titular dice: «Ciudadanos mantiene en el escaño a una diputada autonómica imputada por prevaricación». ¿Se está actuando bien?

-En este caso la valentía está en manos del comité ejecutivo nacional, que es quien tiene que tomar la decisión. Me remito a su posicionamiento.

-¿Y el comité nacional está actuando con valentía?

-Está actuando conforme a los estatutos (que dicen que la mera investigación obliga a la persona a poner su cargo en manos del comité ejecutivo).

-Pero...

-Siempre es valiente, y lo será en este caso. Ahora mismo está haciendo lo que debe hacer.

-¿Cómo es su relación con María Victoria Domínguez?

-Cordial.

-El partido ahora confía en usted como candidato a la Junta. Las primarias serán puro trámite...

-Habrá primarias como marcan los estatutos. Otra cosa es cuántos y quiénes serán los candidatos.

-De momento, solo usted.

-Es muy prematuro decirlo. Considero una falta de respeto ir hablando ahora de ese tema para la gente a la que represento.

-Hablemos de la ilusión. En las últimas elecciones regionales las encuestas daban entre cuatro y siete diputados a Cs y quedó en uno. ¿Hay cierto temor a que el resultado no sea el esperado?

-Las encuestas en 2015 al final no reflejaron la realidad, pero pasados tres años, hay una labor hecha en las instituciones que no existía antes, tenemos más presencia en los ayuntamientos y en los pueblos, hemos tomado decisiones, se nos conoce más.

-¿Cuál es el perfil de votante de Ciudadanos?

-Funcionarios, autónomos, pequeña empresa, con cierto nivel de formación… Gente joven, entre los 25 y los 50 años como mucho.

-¿La estrategia es robarle los votantes al PP?

-No les vamos a robar nada, son nuestros pero estaban antes con ellos. Pero le vamos a robar al PP y al PSOE, ya lo estamos haciendo.

-Pero el foco está más en el PP.

-Nosotros estamos en el centro, nos viene gente del centro-derecha y del centro-izquierda. Es una obviedad que más del centro-derecha, influye la defensa de determinados temas. Pero el votante del PP está muy quemado. La corrupción hasta dentro, las cuentas en el Supremo… Estuvo cuatro años en Extremadura y es como si hubiera gobernado el PSOE en sus peores tiempos. No se tomaron decisiones para cambiar el modelo de sociedad, fueron cobardes. El PP no tiene proyecto. Piensa más en su supervivencia. Yo no tengo estrategia contra el PP, tengo estrategia de vender mi proyecto. Y el PP intenta amortiguar el golpe de Ciudadanos.

-Y más allá de crear estructura de partido, ¿cuál es el proyecto de Cs para Extremadura?

-Extremadura debe tener una fiscalidad mucho más atractiva para que los inversores vengan, hay que darles todas las facilidades del mundo para que podamos generar industria. A nuestros productores del campo hay que eliminarles la infinita burocracia. La administración pública tiene que dar un paso atrás en la mayoría de los ámbitos que ocupa porque está asfixiando la iniciativa privada. No podemos estar viviendo el empleo público porque esa no es la solución.

-No le gusta ni la gestión del PP ni la del PSOE. ¿Pero con quién pactaría?

-A las elecciones vamos a ganar, pero siempre hemos tenido un criterio: la lista más votada.

-¿Pero con quién son más difíciles los pactos?

-Pactar con el PP es como el plato de lentejas: o te las comes o no hay pacto. Se lo toman así, al final las medidas que uno pacta son un desastre porque no se ejecutan como deberían.

-¿Es su experiencia en el Ayuntamiento de Cáceres con la alcaldesa popular Elena Nevado?

-Hacen los pactos porque necesitan apoyo, pero cuando han encontrado ese apoyo, luego el cumplimiento cuesta trabajo.

-Hablemos de la mina. ¿Ciudadanos está a favor o en contra?

-Hemos dicho que se permita que se tramite el proyecto, porque la declaración de impacto ambiental es de los técnicos, no de los políticos. Cuando los políticos se ponen detrás de pancartas sin atender criterios técnicos, se hace populismo. Un proyecto de más de 300 millones no se puede ventilar en una pancarta un fin de semana porque Monago gobierne Cáceres y no Elena Nevado.

-Entonces a favor...

-Previa consideración de los técnicos. Decir no antes de eso es populista. Si Cáceres tiene el recurso, es absurdo no usarlo con la tasa de desempleo que hay.

-¿Era necesario gastar 6.000 € en una bandera de España para Cáceres?

-Si una sociedad pierde sus símbolos, pierde sus valores. Y fueron 400 euros, con el mástil. Pero si la bandera la colocó la brigada de obra del Ayuntamiento, lo mismo fueron 6.000 euros...