La fecha de la vuelta al cole en Extremadura se definirá la próxima semana

Todavía no hay fecha para el inicio de las clases del próximo curso escolar 2024-2025, pero se definirá la próxima semana. Así lo aseguró ayer la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Mercedes Vaquera, a preguntas de los periodistas. La propuesta que maneja la consejería debe pasar primero por la Mesa Sectorial de Educación, algo que ocurrirá el próximo jueves, de modo que no será hasta finales de la semana que viene cuando se conozca la fecha exacta para la vuelta al cole en Extremadura.

No obstante, la consejera ya ha asegurado en varias ocasiones que no será antes del 12 de septiembre ni tampoco se extenderá más allá del 14 de ese mismo mes, según dijo ayer, por lo que lo previsible es que las clases se inicien o el 12 o el 13 de septiembre, a pesar de que este año no hay puente festivo por el Día de Extremadura, ya que el día 8 cae en domingo y no se ha considerado el traslado del festivo al lunes.

