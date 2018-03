Dos nuevos muertos elevan a 27 los fallecidos por gripe en Extremadura

El número de fallecidos por gripe en Extremadura en esta temporada asciende a 27, tras registrarse dos nuevas muertes la semana pasada, en la que se notificaron 16 nuevos casos, que eleva a 149 el total de pacientes graves hospitalizados.

Según el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), de los restantes 122 casos graves notificados en Extremadura hasta el momento, 103 han recibido ya el alta hospitalaria, mientras que 19 permanecen ingresados en distintos hospitales.

Al menos 119 de los 149 pacientes que han sido hospitalizados tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe.

Los factores de riesgo más frecuentes están siendo enfermedad cardiovascular crónica (71 casos), diabetes (41), enfermedad pulmonar (34), enfermedad renal crónica (36), obesidad (12) inmunodeficiencia (12) y enfermedad hepática (5 casos).

De los 149 casos graves notificados esta campaña, el informe recoge que al menos 77 pacientes (52 %) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que 46 (31 %) sí lo habían hecho y en otros 26 casos no consta.

Entre los veintisiete fallecidos, todos ellos con factores de riesgo salvo dos casos en los que no consta, al menos once no se habían vacunado (41%), en otros ocho casos no consta que lo hubieran hecho (29,6%), y ocho sí habían recibido la inmunización (29,6%).

Por tramos de edad, cerca de la mitad de los casos graves registrados son personas de más de 80 años (66 casos), seguidos de los grupos de 70 a 79 años (25), 50 a 59 años (15), 0 a 9 años (14), 60 a 69 años (13), 40 a 49 años (11), 30 a 39 años (3), y 20 a 29 años (2 casos).

De los 27 fallecidos, la mayoría son mujeres (17), frente a 10 hombres y por tramos de edad, 16 de ellos tenían más de ochenta años, 8 pertenecían al grupo de 70 a 79 años, uno al de 60 a 69, otro al de 50 a 59 años, y también uno de 20 a 29 años.

En el conjunto del territorio español, hasta la fecha se han notificado 4.285 casos graves hospitalizados y se han producido 686 defunciones asociadas a la gripe.

Aunque la tasa de incidencia semanal de la gripe en Extremadura subió desde los 45 casos por cada 100.000 habitantes hasta 86/100.000, permanece por segunda semana consecutiva por debajo del nivel epidémico, marcado para esta temporada en nuestra región en 93 casos por cada 100.000 habitantes.

En cambio, en el conjunto de España, con 109 casos por cada 100.000 personas, el índice que mide el grado de expansión de la gripe sigue estando por encima del umbral epidémico.