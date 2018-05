Francisco Piñero dimite en Ciudadanos y dice: "Me voy por motivos de traición personal"

Francisco Piñero Lemus, coordinador provincial de Ciudadanos en Cáceres, ha dimitido después de que fuera nombrado para este cargo hace menos de un mes si bien ya venía desempeñando labores de coordinación y dirección dentro del partido hace más de tres años. El político alega "un desencuentro" con el portavoz regional, Cayetano Polo, quien ya ha cursado su renuncia a la dirección del partido en Madrid. Así lo confirmó ayer el propio Francisco Piñero a EL PERIÓDICO EXTREMADURA, reiterándolo esta mañana.

En una carta enviada a amigos y militantes hace constar que se va "por motivos de traición personal" y insiste "no puedo calificarlo de otra manera" (...) "siento que la política me inquieta, aflige, ofusca... y por tanto doy un paso al lado y me mantengo al margen de cualquier contienda política".

Según Piñero, su sentimiento está claramente provocado por el grado de implicación personal que ha ido adquiriendo con el tiempo y que le ha llevado "a confundir que en política o al menos algunos políticos tienen una catadura moral difícil de asumir, máxime cuando mi ideario es totalmente altruista".

Piñero no se arroga mérito alguno en la ampliación de Ciudadanos en Extremadura, pero dice sentir la satisfacción del deber cumplido "y esto lo sabéis quienes habéis estado a mi lado a lo largo de este tiempo y especialmente mi familia que lo ha padecido".

El nombramiento de Francisco Piñero como coordinador provincial de Ciudadanos se acordó por unanimidad del comité provincial de Ciudadanos en Cáceres en la reunión que celebró el pasado 24 de abril. Pero desde hace más de tres años venía desempeñando labores dentro de la organización y dirección del partido.

Tanto Piñero como Cayetano Polo han sido los artífices de la ampliación del partido por todo el territorio extremeño a lo largo de la presente legislatura. El primero trabajando desde la coordinación y el segundo como portavoz, han gestionado la creación de distintas agrupaciones tanto en Cáceres como en Badajoz. Tras los últimos nombramientos, se apreciaba cierta solidez en esta estructura que pretende presentar candidaturas en buena parte de los municipios de la región, así como en la Asamblea de Extremadura.

Sin embargo, distintas fuentes consultadas sostienen que el reciente archivo del TSJ de Extremadura de la causa abierta en Plasencia a María Victoria Domínguez, portavoz de Cs en la Asamblea y única diputada de la formación, ha distorsionado internamente al partido, donde ahora se reparten las fuerzas cara a los comicios del 2019.