Monago: "Eliminar las ayudas a la natalidad es un desprecio a los extremeños"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado hoy que la supresión de las ayudas económicas a la natalidad en la región es "un desprecio" a los extremeños y ha subrayado que esta decisión responde a que la Junta "está quebrada y no tiene ni un duro".

Monago ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una visita a las instalaciones de la ciudad deportiva de Plasencia, en la que ha estado acompañado por el alcalde y líder del PP placentino, Fernando Pizarro.

A su juicio, lo que ha pasado con las ayudas a la natalidad "es igual a lo que ocurrió" con las ayudas a las mujeres mayores de 75 años con pensiones no contributivas.

"Entonces la consejera de Hacienda dijo que eran una ridiculez ya que, como a lo mejor su madre la tiene contributiva, pues no piensa en las que la tienen", ha afirmado el presidente del PP extremeño.

Monago ha asegurado que si se eliminan todas las ayudas en la región "al final bajamos ya la persiana totalmente".

"Que me digan a mí que una pareja joven que tiene las ayudas a la natalidad en un pueblo pequeño no les viene bien, pero para los socialistas es una ridiculez", ha agregado antes de instar al Gobierno regional a que diga cuáles son las medidas que van a establecer porque "no han puesto nada".

En su opinión esto se debe a que la Junta "no tiene ni un duro, está quebrada y, como no cumple el objetivo de déficit, empiezan a quitar ayudas".