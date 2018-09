Monago: "Me empadrono en Portugal, si el PSOE saca mayoría absoluta en Extremadura"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Pues no era mi intención, pero ya lo tengo claro, con tal de ver a "Platanito" empadronado en Portugal voy a votar al PSOE fijo que si. A ver si hay suerte y se anima también Elenita Destroyer y se va contigo, porque vaya tela, no he visto una mujé más nefasta en la historia de la alcaldía de Cáceres.