Roman Polanski, acusado por cuarta vez de violar a una menor

La situación legal del cineasta Roman Polanski, de 84 años, se complica con un nuevo escándalo. La policía suiza ha anunciado la apertura de una investigación para esclarecer una nueva acusación de agresión sexual, y es la cuarta que sale a la luz, contra el director por parte de una mujer que afirma que el realizador franco-polaco la agredió en la localidad suiza de Gstaad en el año 1972.

Renate Langer, que hoy tiene 61 años, afirma que fue violada por Polanski en esa población alpina cuando tenía 15 años. Langer, que fue una actiz y modelo nacida en Múnich, fue interrogada el pasado 26 de septiembre por la policía suiza, según ha declarado a la agencia France Presse el jefe de prensa de la policía del cantón suizo de St. Gallen, Krusni Hanspeter. La policía confirma así la existencia de una investigación cuyos detalles fueron publicados este martes por 'The New York Times'.

Según su versión, Renate Langer conoció a Roman Polanski cuando ella era modelo en Múnich. Atraída por la posibilidad de que la llamase para un 'casting' de una de sus películas, tuvo un encuentro con el realizador de 'La semilla del diablo' y 'Chinatown' en su casa de la estación de Gstaad. Allí se habría producido la violación.

Sus padres ya están muertos

Langer afirma que ha roto su silencio ahora tras las declaraciones de una mujer, identificada como Robin, que acusó al cineasta de agresión sexual, en 1973, cuanto tenía 16 años, y porque sus padres ya están muertos. Efectivamente, una mujer, identificada como Robin y que hoy tiene 60 años, declaró hace unos meses en Los Ángeles haber sido "sexualmente victimizada" por el director cuatro décadas atrás. "El día después de que ocurriera le conté a una amiga lo que el señor Polanski me había hecho. El motivo por el que me lo guardé para mí fue porque no quería que mi padre hiciese algo que pudiese llevarle a prisión durante el resto de su vida".

También en 2010, la actriz británica Charlotte Lewis t declaró que Polanski la forzó a mantener relaciones sexuales cuando ella tenía 16 años.

Suiza, país de refugio

La policía suiza no ha informado todavía si van a presentar cargos criminales contra Roman Polanski. De ser así sería en un país donde el cineasta se ha refugiado durante años en su condición de fugitivo de la justicia estadounidense. Ya en el 2009, Estados Unidos pidió a Suiza formalmente su extradicion.

Y es que, recordemos, en 1977, el director reconoció haber mantenido relaciones sexuales ilegales con Samantha Geimer, que entonces tenía 13 años, en la casa de su amigo Jack Nicholson en Los Ángeles, mientras este estaba de viaje. A cambio de este reconocimiento de culpa, un juez estadounidense aceptó no presentar otros cargos más graves contra Polanski. Pero convencido de que el magistrado iba a revisar su promesa y a enviarle a la cárcel acusado de violación para cumplir una larga condena, Polanski huyó a Francia y no querido volver a pisar territorio norteamericano hasta tener la seguridad de que no irá a la cárcel. Tampoco le ha servido de mucho que Samantha Geimer haya declarado públicamente y hace tiempo su deseo de pasar página de ese episodio de su vida.

"Perverso enano libertino"

El realizador de origen polaco, galardonado con el Oscar y siete Césares de la Academia francesa por su película 'El pianista' sobre el gueto de Varsovia, está casado con la actriz francesa Emmanuelle Seigner, con la que tiene dos hijo. Polanski se ha negado siempre a volver a Estados Unidos sin tener la seguridad de que no será encarcelado.

"Ahora se me considera, bien lo sé, un perverso enano libertino", escribía en sus memorias un Polanski que ha tenido que renunciar a ser jurado de los César y del Festival de Cannes por las críticas de los grupos feministas.