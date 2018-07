Boris Johnson y otros seis ministros consideran inceptable el plan de May para el 'brexit'

A puerta cerrada, en una mansión en mitad del campo, rodeados del máximo secreto se está jugando un momento decisivo del ‘brexit’. Teresa May reúne desde las diez de esta mañana en la residencia oficial de Chequers a los miembros de su gobierno, que han debido dejar a la entrada móviles y relojes smart para evitar filtraciones. Un encuentro rodeado de máxima tensión y amenazas de dimisión que tiene como fin aprobar el borrador de 120 páginas preparado por la primera ministra sobre la futura relación con la Unión Europea. Es la última batalla de la guerra entre las dos facciones irreconciliables del gabinete británico sobre el futuro del ‘brexit’.

Al menos siete ministros, con el titular de Exteriores Boris Johnson a la cabeza, rechazan los planes de May de suavizar la ruptura con Bruselas. El grupo en favor de la separación sin concesiones a la UE se reunió el jueves para preparar el contraataque de hoy. De acuerdo con el Daily Telegraph lo previsto es dejarle claro a May que la propuesta es” inaceptable”, advirtiéndole que si persiste “va a destruir el gobierno”. La primera ministra en esta ocasión no parece dispuesta a dejarse intimidar. Hay “una generación de jóvenes diputados conservadores con talento dispuestos a reemplazarles”, señaló una fuente de su equipo. La misma fuente añadió que si algún ministro presenta la dimisión durante la reunión de Chequers perderá automáticamente el derecho a coche oficial y tendrá que pedir un taxi, para abandonar la campiña de Buckinghamshire. El encuentro podría prolongarse más allá de las 10 de la noche.

La nueva propuesta de May de comercio y aduanas con la Unión Europea es una fórmula de compromiso. Contempla el “alineamiento regulatorio”, es decir seguir la normativa de la UE, en el comercio de bienes, pero no en el de servicios. Eso resolvería el problema de la frontera con Irlanda, sin perder la posibilidad de acuerdos comerciales con terceros países, aunque algunos de ellos resultarían más difíciles.

Esta solución implica para gusto de los ministros partidarios del ‘brexit’ duro una relación demasiado estrecha con la UE. La primera ministra ha hecho un llamamiento a los rebeldes para que cumplan con su deber y respalden el plan. Si estos lo rechazan, deberán desafiar su liderazgo.