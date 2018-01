Maduro sube un 40% el salario mínimo y ya se lo ha comido la inflación

Los venezolanos iniciaron el 2018 con un aumento del 40% del salario mínimo y con la certeza de que la inflación ha devorado de entrada ese beneficio. Antes de cerrar el año, el presidente Nicolás Maduro decidió el incremento que, si se tiene en cuenta la cotización del dólar en el mercado negro, que regula las transacciones cotidianas, llevó a la paga mensual, junto con el bono alimentario, a los ocho dólares.

"Gracias al pueblo por todo el apoyo que me dieron en las peores circunstancias. Los convoco a la esperanza, los convoco a la vida", dijo el presidente al anunciar el aumento. Venezuela cerró 2017 con una inflación de 1639%. Las consultoras económicas, por lo general ligadas a la oposición, proyectan para el año que acaba de comenzar un aumento de los precios mucho mayor.

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, consideró irrelevante la medida adoptada por Maduro:"En este país, a diferencia de los países del resto del mundo, sabemos que un aumento de sueldo implica más inflación, más problemas, más desabastecimiento, más complicaciones de ejercer nuestras funciones regularmente". Gabriela Ramírez, quien fue defensora del Pueblo desde 2007 hasta 2014, sostuvo que volver a aumentar el salario en las actuales circunstancias es como apagar un incendio con gasolina. "Subir el sueldo sin revalorizar la moneda con decisiones que fomenten la confianza, arrasa los escombros de nuestra economía destrozada", aseguró la especialista. Enrique Capriles, uno de los referentes de la Mesa de Unidad Democrátiuca (MUD), calificó el aumento de "una burla más a los trabajadores".

Maduro, "como Herodes"

Las fiestas de fin de año estuvieron marcadas por la escasez del pernil, un producto esencial en la mesa de los venezolanos y por el sonar de las cacerolas para expresar el malestar que el Gobierno atribuyó a una conjura internacional. "Si nuestro Comandante estuviese entre nosotros, y bajara del Cuartel de la Montaña, hiciese cola para la comida, o estuviese en las calles de Caracas, viera a los niños en los basureros, ¿qué haría?, ¿con qué cara le responderías?", aseguró el expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Petroleo, Rafael Ramírez. A su vez, Ramírez, hasta hace poco uno de los hombres más poderosos del país, comparó a Maduro, con Herodes y lo acusó de estar "asesinando a la Revolución".

Ramírez, que hasta hace poco era el representante del chavismo ante la ONU, ha roto con Maduro en términos muy duros. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, lo vincula con casos de corrupción en PDVSA. Ramírez asegura que esas acusaciones han sido resultado de las críticas que ha formulado al Gobierno. Por el momento se niega a retornar a Caracas. En un artículo publicado en el portal de izquieras 'Aporrea', Ramírez aseguró que "en una mezcla de prepotencia, ignorancia, incapacidad, cinismo y mucha irresponsabilidad" las actuales autoridades "han llevado a nuestro pueblo a una situación inimaginable de sufrimiento y humillación. Un retroceso tremendo".

Según el exministro, quien durante años fue hombre de confianza de Hugo Chávez, en el corazón de los venezolanos se ha instalado "una profunda desesperanza y falta de fe en el futuro", hasta el punto de que debe pasar en las calles horas "exigiendo un pernil" o para "obtener una dádiva" del Estado. "¡La economía es un caos! ¿Hasta cuándo tanta improvisación? ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quiénes se han hecho millonarios a tu sombra? ¿Te los nombro? Ya basta de echarle la culpa a otros, primero la guerra económica, luego las sanciones, ahora resulta que es culpa de Pdvsa", increpó Ramírez a Maduro.

"¿Cuándo vas a sumir tu responsabilidad? ¿Cuándo vas a decir, 'me equivoqué' , 'me retiro' , o al menos 'voy a rectificar' ?, ¿es que este pueblo no merece un poco de honestidad?". Por último, Ramírez llamó a sus excompañeros de ruta a detener la campaña de difamación que enfrenta. "¿Y entonces? ¿van a permitir este linchamiento moral y político en contra mía? ¿Es que nadie va a decir nada a favor del pueblo? ¿Es que esta revolución se va a desfigurar para transformarse en esto? (….) Hoy soy yo, mañana serán ustedes o cualquiera que salga del chantaje".