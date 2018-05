Familiares de pacientes reclaman mejoras en el residencial el Prado de Mérida

Integrantes de la Asociación de Residentes y Familiares del Centro de Mayores el Prado (Arfaprado) se concentraron ayer a las puertas del centro para reclamar mejoras y poner de manifiesto las necesidades de la residencia. La falta de asistencia médica durante los fines de semana y festivos; el aumento de personal para la enfermería, así como la puesta en marcha de actuaciones que mejoren la accesibilidad son algunas de las peticiones que el colectivo pone sobre la mesa.

Según informan desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, las demandas ya «han sido atendidas» por parte del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad). La presidenta de la asociación, Juana Cumbreño, explica que a pesar de que la residencia tiene cuatro médicos de lunes a viernes, el Gobierno regional no contrata a más facultativos para los fines de semana y festivos. Cumbreño apunta que en ocasiones el centro ha estado «hasta cinco días sin médico y la mayoría de los residentes son personas mayores». Sobre este asunto, la consejería señala que la no contratación de un médico para los fines de semana y festivos «es una decisión basada en criterios asistenciales que, en este momento, no lo hacen necesario».

Entre otras reclamaciones, Arfaprado pide que la enfermería tenga personal sanitario con un horario laboral más amplio, además de que exista un responsable que atienda las necesidades de los familiares cuando los titulares de estos puestos estén ausentes. «En muchas ocasiones nos sentimos impotentes», subraya. Sobre este punto, desde la consejería aseguran que el centro «tiene profesionales de enfermería las 24 horas del día los 365 días del año y si las circunstancias lo requieren se derivan al centro de salud».

Por otra parte, los familiares y residentes reclaman que se atiendan las continuas quejas de las comidas y elaboración de los menús. Asimismo, subrayan la necesidad de que se realicen mejoras en las infraestructuras del centro, principalmente en materia de accesibilidad, como intervenciones para el acerado, asfalto, el arreglo de desniveles, habilitar una zona de paseo con bancos, nuevas ventanas y ascensores.

PROYECTO EN MARCHA // La consejería informa de que existe un proyecto con numerosas actuaciones de mejora, cuyo estudio técnico ya está realizado, que se financiará a través de los fondos Feder con un presupuesto estimado de 1.541.000 euros. En concreto, se realizará un estudio de accesibilidad general atendiendo a la normativa de aplicación para estos centros (ampliación de huecos y puertas de paso, reordenación de espacios, redistribución de las habitaciones y sus núcleos de baños, así como recorridos exteriores). También se realizarán mejoras en materia de seguridad, de modernización del inmueble y de eficiencia energética. Entre ellas destaca la sustitución de tres ascensores, reparación del cerramiento perimetral, nuevo acceso y pintura general.

Por último, el colectivo asegura que el director del centro «se niega a reconocer a Arfaprado respondiendo de forma negativa a las solicitudes de reunión con el equipo directivo, retirada del tablón de anuncios impidiéndonos la comunicación con los socios y negativa a ceder espacios que se solicitan en tiempo y forma». La consejería aclara que la dirección «no puede ceder espacios de manera obligatoria a una asociación de familiares» y que la participación de los usuarios «ya está garantizada mediante la Junta de Gobierno del centro contemplada en el Reglamento de Régimen Interior del Centro».