Un joven tetrapléjico extremeño, el primero en tuitear con la mirada a través del móvil

Hace dos años sufrí un accidente que me dejó inmovilizado a excepción de ojos, labios y párpados. Básicamente estoy cautivo en mi propio cuerpo, incomunicado y condenado al silencio, dos largos años en los que he visto cambiar el mundo sin poder comentar ni compartir lo que pienso con nadie (...) Lo peor ha sido no poder reírme de nada, ni de mí mismo, algo que siempre había hecho. Pero he vuelto. Gracias a un móvil, a mis ojos y a la tecnología, puedo volver a escribir y comunicarme».

Son las sorprendentes palabras de Alberto Moreno, un vecino de Cabeza del Buey, de 23 años, que hace dos sufrió un grave accidente de tráfico que le dejó tetrapléjico, justo cuando había acabado un grado superior de FP de Electricidad. Gracias a una nueva aplicación, este joven pudo volver a comunicarse ayer con el mundo, y lo hizo con un chiste «¿Qué le hace sonreír a un parapléjico? Que todo va sobre ruedas», contó en su primer tuit, justo dos años después del último, aquel 27 de abril de 2016, cuando escribió: «Gasta siempre una moneda menos de la que ganes».

Este auténtico paso de gigante tecnológico ha sido posible gracias a una nueva aplicación de eye-tracking, que permite interactuar con el teléfono a través de la mirada y utilizar Twitter. Creada por la Fundación Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Twitter e Irisbond, con la colaboración del Institut Guttmann de Barcelona y GSMA. ofrece la posibilidad a personas con discapacidad y parálisis cerebral de regresar al mundo de las palabras, de comunicarse y participar con sus opiniones y comentarios.

Para demostrar lo que realmente supone esta herramienta, su presentación se realizó ayer paralela a la campaña #HeVuelto, un viaje emocional protagonizado por el extremeño Alberto Moreno (@albertopajariyo), que ha sido el primero en usar la aplicación. En las imágenes pueden verse todos los momentos clave de los dos últimos años (las Olimpiadas, la Eurocopa, el videojuego de Pokemons, la victoria de Trump, el problema de Cataluña...), y cómo el joven los ha vivido sin posibilidad de comunicarse.

VUELTA A LA VIDA SOCIAL / Pero Alberto pudo salir ayer de su mundo interior y regresar a la vida social. Lo hizo por la mañana con su primer tuit: «He pensado... ¡qué mejor forma de volver que con sentido del humor!», relata el propio Alberto a través de un vídeo vinculado a la campaña, que en la tarde de ayer ya alcanzaba las 200.000 reproducciones. Sus chistes aderezaron su vuelta a internet tras dos largos años en los que ha visto cambiar el mundo a golpe de hashtag sin poder comentar sobre ello. «Lo peor ha sido que no podía reírme de nada, ni de mí mismo, algo que siempre había hecho», revela. El sentido del humor de este joven, amante del deporte, que acostumbraba a disfrutar con un balón de fútbol, levantó ayer la admiración en las redes sociales.

APLICACIÓN VERSÁTIL / La nueva aplicación, EyeTwitter, disponible desde hace 24 horas en pruebas para Android, permite el manejo de dispositivos móviles de manera más orgánica y sensorial. En concreto, posibilita la navegación por Twitter, hacer scroll, darle ‘me gusta’ a un tuit, retuitear, reproducir vídeos y consultar la lista de trending topics tan solo con los ojos. También se pueden escribir tuits con la voz y enviarlos con la mirada. Como solución de movilidad universal innovadora, EyeTwitter plantea un cambio de paradigma respecto a cómo interactuamos con los móviles y hace posible que con la mirada se pueda suplir lo que hasta el momento solamente ha sido gestionable por voz o tacto.

Alberto Moreno es un paciente del Hospital Nacional de Parapléjicos que accede a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa de Irisbond como parte de su tratamiento de rehabilitación. Tras una primera fase de adaptación, el joven «puede volver a interactuar con una de las grandes plataformas de comunicación que utilizaba antes del accidente, ser parte activa de lo que está pasando en el mundo, normalizar su comunicación con su comunidad y sobre todo hacerlo desde un móvil, una herramienta que le dota de mayor autonomía», subrayan en un comunicado las entidades que han hecho posible esta genialidad.