El alcalde pide a la Junta que quite el canon de saneamiento del agua

El alcalde de Coria, José Manuel García Ballestero, ha instado a la Junta de Extremadura a que «revierta el canon de saneamiento que pagan los vecinos de Coria» para costear el 25 por ciento de la ampliación de la estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Así lo reivindicó ayer el alcalde que además se refirió a las declaraciones realizadas el día anterior por el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Pedro Moreno, que acusó al gobierno municipal del PP de provocar una subida en la factura del agua entre el 10 y el 20 por ciento. «El portavoz socialista está cada día más radicalizado, anclado en un rencor estéril y ausente de la realidad», afirmó el alcalde que recordó que si el anterior gobierno municipal gobernado por el PSOE no hubiera vendido el servicio municipal de agua, «el ayuntamiento tendría capacidad para sufragar los gastos de ahora».

Respecto a lo que se refiere a la modificación de la ordenanza fiscal número 15 aprobada en el pleno por el PP y criticada por el PSOE, los populares expusieron que se trata de una iniciativa para poder amortizar las obras de ampliación ejecutadas en la EDAR. «La depuradora hay que pagarla, hemos conseguido fondos europeos que cubren el 75 por ciento del coste, pero como no hemos tenido ayuda de la Junta, tenemos que pagarla los ciudadanos», aclaró el edil de Hacienda, Pablo Enciso.

Sobre esta nueva infraestructura, el alcalde la calificó de «imprescindible» y

recordó que Coria contaba hasta hace poco con una depuradora «obsoleta y pequeña que incumplía la normativa que regula el tratamiento de aguas residuales». Unas deficiencias por las que, según dijo, el ayuntamiento ha sido objeto durante años de multas por vertidos ilegales, contaminación y por no cumplir con los estándares del medio ambiente.

Finalmente, recriminó a la Junta que no haya aportado «ni un solo euro a la nueva EDAR» y, al mismo tiempo, solicitó a la administración regional a que «articule las reformas necesarias para que los ciudadanos de Coria no paguemos el canon del agua, que nos lo elimine, porque ya estamos pagando nuestra depuradora o que nos ingrese lo recaudado por el canon de la Junta para que los corianos no paguemos dos veces por lo mismo».