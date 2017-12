Extremeños para la historia

Nació en pleno Valle del Jerte, en la localidad de El Torno, pero cuando cumplió los 14 años, como tantos, se marchó a Cataluña. Con el tiempo, de allí se trasladó a Sevilla donde ejerció de profesor. Ya está jubilado, pero a pesar de los años Feliciano Robles no se olvida de sus raíces ni de sus paisanos, que le han ocupado buena parte de su tiempo en los últimos años de su vida.

En el 2012, Robles creó una página web en la que recopila las biografías detalladas de extremeños que por diversos motivos «merecen ser considerados ilustres», explica. Personas que destacan o han destacado en el campo de la medicina, de la justicia, de la cultura, la ciencia, el deporte,... De momento, la página Extremeños ilustres (http://extremenosilustres.wikispaces.com) recoge un repaso por la vida de 173 extremeños ilustres, catalogados en un total de 19 categoría profesionales, y entre los que destacan 23 mujeres. «Desgraciadamente no son muchas las que se han encontrado, por las circunstancias históricas que han pasado las mujeres», cuenta el creador de la página web.

No es la primera vez que Robles hace un proyecto de este tipo. «Ya hice algo similar dedicado a los sevillanos ilustres y pensé que sería interesante investigar también sobre los paisanos relevantes, la mayoría de los cuales han tenido que desarrollar su vida profesional fuera de Extremadura, lo que ha sido más duro que otros personajes», destaca el creador.

Para desarrollar esta iniciativa desarrollada de forma altruista, independiente y con el único fin de contribuir a difundir la historia de los extremeños más reconocidos, Robles ha contactado con los propios personajes que recoge en su trabajo. «El historiador y cronista de Trujillo José Antonio Ramos, el arqueólogo y cronista de Mérida José María Álvarez, el escritor y gestor educativo Fernando Ayala y el poeta y actor Javier Feijóo me han ayudado mucho en la selección de los personajes, además de otras fuentes que he consultado», prosigue. El extremeño cuenta que cada biografía ha tenido un proceso de ejecución distinto en función del protagonista. «Con las personas seleccionadas que siguen vivas he podido contactar e incluso ellos mismos han revisado las biografías elaboradas».

Nuevas incorporaciones

Pero los extremeños ilustres no son solo 173. «Cada año vamos a ir incorporando nuevos personajes». Una de las próximas incorporaciones será el reciente medalla de la comunidad, Pepe Extremadura, apunta. El autor de esta página web reconoce que todos los personajes que aparecen en su trabajo «tienen aspectos en sus vidas muy interesantes y motivadores», pero entre ellos destaca al científico Eladio Viñuela, esposo de la también científica y académica Margaria Salas, asturiana. En el ámbito literario se queda con las hermanas Chacón.

Asimismo, en la compilación de esta peculiar enciclopedia se puede encontrar información detallada tanto de la vida de ilustres del siglo XVI como el pintor pacense Luis de Morales o el maestro de obras Francisco Becerra, como de personajes más recientes de la historia como la médico e investigadora Antonia López, natural de Guareña, o el músico placentino Roberto Iniesta.