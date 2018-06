La lidia de una vaquilla inaugura los festejos taurinos de los Sanjuanes

El programa taurino de las fiestas de San Juan 2018 de Coria arrancó ayer sábado con la tradicional suelta de la vaquilla en la zona del encierro. Un acto que afortunadamente no registró incidentes de gravedad y que abre así una programación a la que le esperan la lidia y suelta de once toros hasta el próximo 28 de junio. Respecto a la jornada de ayer, comenzó con el tradicional traslado de los bueyes por decenas de jinetes desde la dehesa boyal Mínguez hasta los corrales en la zona del encierro tradicional. Después, y bajo un calor intenso, se desarrolló la primera lidia y suelta en la zona del encierro con una vaquilla donada por los hosteleros de la plaza del Rollo y que ocasionó algún que otro susto entre los corredores, pero que por suerte no revistió gravedad.

Ayer por la tarde también se celebró la tradicional misa extremeña y solemne procesión con la imagen de San Juan, un evento que reúne a un público masivo por las calles del casco histórico y, seguidamente ,se celebró la quema del capazo.

Hoy domingo, la jornada continuará desde por la mañana con el tradicional encierro de un toro perteneciente a la ganadería de Núñez de Tarifa a partir de las 13.30 horas desde los corrales hasta la plaza de los toros, para después, por la tarde, a las 20.00 horas, lidiarse en la plaza y en las calles del casco histórico. Ya por noche actuará Camela.