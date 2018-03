Teresa Viejo y un homenaje a la poesía abren hoy la feria del libro

La poesía es hoy la protagonista de la VII Feria del Libro de Trujillo, por lo que gran parte de las actividades de este primer día de certamen giran en torno a este género literario. Además, un homenaje al poeta trujillano. José Antonio González- Haba, destaca en un apretado programa de actos que comienzan ya desde esta misma mañana con talleres de animación a la lectura con los centros educativos. Ya por la tarde, a las 20.30 horas, tendrá lugar el pregón de la feria a cargo del profesor y académico de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, José Luis Bernal Salgado, al que seguirá la actuación de la cantautora Estela.

Antes, a primera hora de la tarde, será la inauguración de las exposiciones ‘Instantes de Agua’, de Marisol Pérez Cabrera; ‘Claroscuro de Octubre’, de Adonay Kustanilló; e ‘Imágenes Adeshoras’, una muestra colectiva de ilustraciones de Editorial Adeshoras. Los actos puramente literarios comenzarán con la presentación del libro ‘El ambiente siempre está en medio’, de Joaquín Araujo, en homaneje a Forges. Le seguirán la escritora Lola Martínez con ‘Un sueño para Lucía’; Jordi Doce hablará de ‘No estábamos allí’; Teresa Viejo de ‘Animales domésticos’, y Dolors Alberola compartirá ‘Por tus labios y tu herida’.

Poner en marcha por parte del Ayuntamiento de Trujillo «la mejor feria del libro de Extremadura y una de las mejores de España en relación al número de habitantes no es fácil», asegura su coordinador, Pepe Cercas. Lo primero es pensar en una fecha varios meses antes de su celebración y a partir de ahí decidir qué escritores son los que estarán presentes. Cercas explica que llegan numerosas propuestas de autores interesados por estar en esta feria «de los cuales a la mayoría se les intenta buscar un hueco, aunque no todos caben».

SIGUIENTE PASO / Después comienzan los contactos con otras figuras de renombre que hagan el certamen más atractivo, «ya que si no le das a la gente rostros conocidos no es fácil atraerlos». Pero cuadrar la agenda de estos y ajustarlo al presupuesto es complicado, pues «algunos cobran por venir, como es lógico, aunque a otros solo se les paga la gasolina y el alojamiento, y al 90% no se le paga nada», dice. De hecho, nombres como Antonio Resines que en un primer momento comunicó que venía, «luego no ha cuadrado».

Otra de las cuestiones a decidir son los homenajes, que este año es Forges, ya que Cercas había pensado en invitarle a la feria, «aunque Joaquín Araujo me dijo que lo intentará, pero que era poco probable que aceptara ya que andaba delicado de salud». A los pocos días, de hecho, Forges falleció. Por este motivo, y dado que Araujo tenía un libro que había publicó junto a él, decidimos presentar esa publicación y hacerle un homenaje.