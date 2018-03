'Auténticos', la campaña viral para el Día Mundial del Síndrome de Down

Down España ha lanzado la campaña 'Auténticos' con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el miércoles 21 de marzo. La campaña, realizada sin ningún tipo de guión, "muestra a las personas con síndrome de Down tal y como son, sin artificios, y refleja que ellos son inimitables, espontáneos y genuinos, en definitiva, auténticos", indica la entidad.

"El objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo, que en España está formado por 35.000 personas, y que los descubra como no lo había hecho hasta ahora", explica Down España.

El vídeo completo de 'Auténticos ha alcanzado en solo una semana más de 150.000 visualizaciones y Down España espera que se convierta en un éxito viral.



La campaña tiene como protagonistas a adultos y jóvenes con síndrome de Down acompañados de hermanos, primos, amigos, su pareja. Todos ellos comentan en primera persona y con naturalidad qué es el síndrome de Down y qué implica, cómo se ven y sienten. También aparecen varias madres con sus hijos contando su experiencia vital.

Frases como "yo me veo genial, de arriba abajo", "tengo un defecto y es que cuando saco el carácter, lo saco", o "con la operación bikini estoy bien para poder ir a la playa en verano", expresan que, a la hora de hablar de sí mismos, ellos se definen con naturalidad y sin complejos.

Por su parte, las madres se muestran orgullosas de sus hijos y afirman que las personas con síndrome de Down "no son ni angelitos ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades", y que "es muy importante una sociedad sin miedo a lo diferente, a lo desconocido". "Mi hijo es alegría, es superación desde el minuto uno", explica orgullosa una de ellas.

La campaña se cierra con un mensaje optimista que las personas con síndrome de Down lanzan a la sociedad y que refleja las ganas que tienen de conseguir logros en la vida: "Estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada, queremos triunfar, queremos hacer de todo".