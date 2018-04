La familia Quer encabeza una marcha por la prisión permanente

Decenas de personas se manifestaron ayer en Madrid, desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados, bajo el lema «en repulsa de los crímenes y la no derogación de la prisión permanente revisable». «Somos ya más de tres millones de ciudadanos que queremos proteger a nuestros hijos. La ley está vigente y la ley se mantendrá», señaló el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, durante la concentración, en referencia al número de adhesiones que está alcanzando su campaña de change.org.

En este sentido, añadió que la prisión permanente revisable, que es una ley vigente en los países «más avanzados» de Europa, da respuesta a la necesidad de protección ante un tipo de criminales que «sistemáticamente reiteran su actividad delictiva». Para el padre de Diana Quer, la prisión permanente revisable tiene la virtud de garantizar que el reo pueda reinsentarse en la sociedad una vez que esté rehabilitado «de modo efectivo». Así, destacó que es «de sentido común» tener una ley que ampare a los españoles de este tipo de delincuentes.

Juan Carlos Quer pidió a los partidos políticos que se oponen a esta ley que «al menos» planteen una solución alternativa. «Solo he recibido silencio de ellos. No debemos seguir poniendo cadáveres encima de la mesa de víctimas inocentes para que nuestra clase política reaccione», manifestó. En la misma línea, la madre de Diana Quer, Diana López-Pinel, explicó que dicen «sí» para proteger una sociedad que «merece una seguridad». «Tenemos que levantar la voz porque los políticos ya han hablado y ahora nos toca hablar a los ciudadanos», indicó.

Esta figura penal fue introducida en la legislación en el 2015, si bien, algunos partidos políticos como PNV, PSOE y Podemos han solicitado su derogación por considerarla «inconstitucional» y que con ella se podría buscar venganza y no justicia. Por su parte, el PP no solo es partidario de no derogarla, sino de ampliar los supuestos en los que se aplica.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que también asistió a la concentración, dijo que «este tipo de crímenes son reincidentes y, por tanto, la prisión permanente revisable es una medida proporcionada y absolutamente respetuosa con la Constitución y la reinserción».