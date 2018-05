«En The Terror lo que da miedo son las personas»

Tobias Menzies se ha enrolado en The Terror para dar vida al capitán James Fitzjames, uno de los tripulantes del barco sobre el que gira la serie que emite el canal de pago AMC (martes, 22.10 horas). El actor británico (Roma, Juego de tronos, Outlander...) desvela los entresijos de su personaje.

-¿Por qué cree que hay tanto interés por las series de época?

-Creo que con frecuencia, cuando echamos la vista atrás, lo que estamos haciendo es recuperar el pasado porque contiene un montón de historias muy interesantes. Pero también porque es una manera de intentar entender lo que está pasando en el presente para poner la vista en el futuro.

-¿Se han inspirado más en el libro o en la historia real?

-Son tres fuentes: la historia real, el libro de Dan Simmons y el guion de la serie. En mi caso, a la hora de crear mi personaje me basé en gran medida en la historia y también en los guiones. En el libro, mi personaje no es de los protagonistas.

-¿Cree que al espectador le sorprende este tipo de terror que se aparta de los cánones clásicos?

-Cuando ves una serie de AMC todo el mundo piensa en el género y en The walking dead. Pero nosotros estamos en un molde distinto y por eso es posible que tarde en dar con su público, aunque creo que hay gente para este tipo de ficciones. En todo caso, el horror que plantea la nuestra es más psicológico, y no se dedica a darnos los típicos sustos de una película de miedo. Es verdad que hay una criatura, pero es una presencia que se percibe a lo largo de la serie más que algo que estás viendo y que puedes casi tocar. La clave es que el terror tiene distintas formas. Por un lado, tenemos esa criatura, pero también está el nombre de la propia serie, que está tomado de uno de los dos barcos. En distintos puntos del relato nos vamos a ir planteando qué es lo que nos da tanto miedo. Y en muchos casos van a ser personas, que debido a las circunstancias van a generar ese miedo. El concepto de terror es fluido porque nos muestra en qué nos convertimos cuando nos quitan todo lo que huele a civilización.

-¿La ficción televisiva ha alcanzado el nivel de calidad del cine?

-Los dos medios son muy diferentes. Creo que ahora mismo la mejor televisión no aspira a ser cine. Desde el punto de vista del actor, es cierto que la tele te ofrece una serie de ventajas como tener más tiempo para contar una historia y profundizar en el personaje. No es lo mismo tener 10 horas que tener dos. Pero también percibo que a la televisión ya no le interesa tanto ser cine o competir con él, ya que la relación que mantienen es otra mucho más interesante. La televisión está viviendo una era dorada, y esa fortaleza es la que está atrayendo ese talento habitual del cine. Pero creo que todavía hay diferencias, lo que es enriquecedor y positivo. Hay un espacio para la tele y otro para el cine. No hay que intentar que una sea la otra. Como espectador, no es lo mismo ver la tele en casa o en ordenador que verlo en una gran pantalla de cine. Me gusta que haya dos opciones.

-¿Se ha fijado en algunos referentes como ‘Alien’, ‘La cosa’ y ‘Motín a bordo’ para construir su personaje?

-Hay muchas referencias. De hecho, nos pasaron al principio algunas de esas películas para que las viésemos. Tenemos unos creadores que saben mucho de cine, pero para ellos era muy importante que el guion no estuviera plagado de clichés o lugares comunes. Querían que el guion fuese suyo, y no tratar de robar o copiar ideas.

-¿Esta producción es demasiado oscura y lúgubre para la tele?

-Uno de los elementos clave es la falta de luz porque en los polos no hay luz solar durante la mitad del año. Es fundamental este aspecto porque esos hombres se hunden tanto literal como psicológicamente en la oscuridad. Como actor es un reto ya que gran parte del rodaje se hizo en Budapest, donde se creó en el estudio todo un mundo para que el público y nosotros se metieran dentro. Si no es así, esta historia no funciona. Es verdad que cuando abandonábamos los barcos y pasábamos al hielo, ahí teníamos que jugar un poco con la imaginación. Pero no es nada distinto a lo que he visto en otras producciones de HBO.