Un profesor cambia las aulas por el concurso ¡Boom!

Un concursante de ¡Boom! (Antena 3), Valentín, profesor universitario que forma parte del equipo de Los Lobos, sorprendía hace unos días, tanto a los telespectadores como a quienes se encontraban en el plató, al confesar, durante la emisión del programa, que solo ganaba 250 euros al mes ejerciendo la docencia. Tal revelación provocó la inmediata indignación en las redes.

Todo comenzó cuando el presentador, Juanra Bonet, le preguntó si le había cambiado la vida desde que entró en el concurso, a lo que el participante contestó: «Fíjate si me ha cambiado la vida, que cuando empecé este programa era profesor asociado en la universidad, en la facultad de Bellas Artes, y ahora ya no lo soy. He dejado el trabajo para dedicarme de lleno al programa. Tenía un contrato muy, muy bajo, mensual, de asociado de tres más tres horas, que son solo 250 euros al mes».

Sorprendido con lo que acababa de escuchar, Bonet quiso saber si ese era su sueldo teniendo en cuenta que Valentín tiene un doctorado en Bellas Artes. Entonces, el integrante del equipo de Los Lobos le respondió que sí, expresando lo habitual que puede llegar a ser esa situación en el medio universitario.

«Es bastante común en la universidad española que el peso mayor de la docencia lo llevemos profesores asociados que estamos entre los 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de la plantillas de la universidad española cobran 800 o menos», aseguró. El zamorano, doctor en Bellas Artes, contó su experiencia como profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de Altea: «Me gastaba más dinero en gasolina para ir a clase», explicó. A raíz de esta confesión, el programa se volvió trending topic en redes sociales, pues a la gran mayoría de telespectadores les indignó conocer la precariedad de sueldo a la que se veían sometidos los profesores universitarios.

INDIGNACIÓN EN LA RED / Iñigo Errejón, doctor en Ciencia Políticas y dirigente del partido Podemos, fue uno de los que tuiteó sobre las afirmaciones del concursante: «Este profesor resume la situación de la Universidad pública española. A falta de gobierno, tenemos una brigada de demolición de los servicios públicos y de las conquistas sociales. Construyamos acuerdos para impedirlo», escribió en la red social el dirigente de Podemos. Un buen número de tuiteros mostró su indignación.