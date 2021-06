No facilitar la información, no contestar a mensajes sospechosos, contactar con la empresa que supuestamente nos remite el mensaje, no acceder a los enlaces facilitados, ni descargar ningún documento adjunto, eliminar los mensajes y alertar a nuestros contactos sobre este fraude, y, si se hacen pasar por una empresa conocida, ha que comunicárselo para que investiguen. Estas son algunas de las recomendaciones ante posibles fraudes utilizando el método, “phishing”, técnica utilizada por los ciberdelincuentes para engañar y conseguir que revelemos información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la Seguridad Social, y números de cuentas bancarias, entre otros.

Durante esta semana, el Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía está realizando una campaña informativa en esta materia, “para evitar conflictos y problemas”, ante “la afluencia de consultas y reclamaciones” que sobre este asunto están recibiendo en la oficina comarcal.

Reconocer phishing

La asesora jurídica, Gloria Granado, explica que el primer paso para identificar un phishing es “valorar el contenido del mensaje o correo electrónico recibido”. El intento de suplantación puede ser a un banco, una plataforma de pago, una red social, o un servicio público. “Intentan asustarnos e instarnos” a actuar según sus indicaciones, siempre, “bajo la excusa de problemas técnicos, o de seguridad”, proporcionando una “solución sencilla”, del tipo, “acceda a su banco utilizando este enlace”. También pueden solicitarnos nombre de usuario, claves, y otros datos de acceso a cuentas. Faltas de ortografía, errores gramaticales o signos de puntuación, en los textos remitidos, también “deben hacernos extremar la precaución”.

Estos correos, persiguen únicamente obtener dinero de la víctima a través del engaño. Para ello utilizan “historias” como persona enferma terminal, premio de lotería, préstamos a muy bajo interés, oferta laboral en el extranjero, etc.

Recomendaciones

Si “hemos caído en la trampa”, debemos “recopilar toda la información posible”. En este sentido, Rocío Gallego, técnica en información, manifiesta que debemos guardar correos, capturas de conversaciones, o documentación enviada. Además, debemos “contactar con nuestra oficina bancaria” para informar delo sucedido con nuestra cuenta online. Además, siempre se recomienda “cursar denuncia ante la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil”.

Entre otras advertencias, se recomienda, no responder nunca a este tipo de propuestas; no entrar en la web de nuestra entidad bancaria usando links incluidos en correos electrónicos; mantener nuestro equipo protegido con un buen antivirus y un sistema operativo actualizado; y, sobre todo, “reconocer una web segura”. Es decir, que la dirección web comience por “https;//”, y que además aparezca en nuestro navegador el incono de un pequeño candado cerrado.