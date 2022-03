La Mancomunidad de Aguas de Los Molinos ha detenido la producción de agua potable en el sistema que abastece a las nueve localidades que se abastecen directamente de este embalse, por una explosión de algas que lo cubre.

El Consorcio Promedio, gestor de la captación, la potabilización y la distribución del agua a los depósitos municipales, ha procedido a realizar análisis microbiológicos del agua para evaluar junto a Salud Pública si es apta para su tratamiento y distribución.

Así lo ha señalado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa en la que ha remarcado que en esos momentos los depósitos en la mayoría de los municipios garantizan el suministro al menos durante la jornada de ayer, junto con que se están evaluando con los ayuntamientos la puesta en marcha de los recursos de captación locales y los mecanismos para estudiar y coordinar la forma de suministrar agua mediante cisternas o botellas si la situación lo aconsejara.

A este respecto, la diputación señala que se recomienda hacer un uso racional del agua y evitar grandes consumos.

Este sistema abastece desde el embalse de Los Molinos a Fuente del Maestre, Hinojosa del Valle, Hornachos, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de la Reina, Ribera del Fresno, Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros.

Este problema no es nuevo pues ya ocurrió en mayo de 2018, cuando la Junta de Extremadura prohibió beber de este pantano en Hornachos, Villafranca de los Barros, Fuente del Maestre y Palomas por la presencia de algas que podían generar toxinas perjudiciales para el ser humano. El agua sí podía emplearse en el riego y otros usos que no fuesen la ingesta o su empleo para cocinar. Algunas de las poblaciones que se abastecen del pantano hicieron uso de los sistemas de abastecimiento alternativos y no sufrieron restricciones. De modo, pudieron consumir agua del grifo Ribera del Fresno, Puebla de Prior, Puebla de la Reina, Fuente del Maestre, Cerro de Águilas y Los Santos de Maimona. En aquella ocasión la Junta explicó que el alga ‘oscillatoria putrida’ que suele aparecer por cambios de temperaturas, no por vertidos o por contaminación.