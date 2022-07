La diputada no adscrita en la Diputación de Badajoz y exalcaldesa de Alburquerque, María Luisa Murillo, ha criticado este viernes en relación a la celebración del Festival Contempopránea en Olivenza que "se le ha quitado" al pueblo alburquerqueño, mientras que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha respondido que "nadie les robó nada".

"Nadie les arrebató el Contempopránea, más bien ustedes echaron el Contempopránea", ha recalcado Gallardo en el pleno de la diputación, y en cuyo primer punto referido a la aprobación del acta de la sesión anterior, Murillo ha votado en contra y ha argumentado al respecto que en dicha sesión se aprobó una modificación de crédito para el Festival Contempopránea en Olivenza. Murillo ha expresado que Contempopránea "es un festival de Alburquerque, lo hizo el pueblo de Alburquerque, lo apoyó el pueblo de Alburquerque y el Ayuntamiento de Alburquerque exclusivamente durante sus diez primeros años", y ha defendido que el festival "siempre" se tenía que haber realizado en dicho municipio, motivo por el cual su voto ha sido en contra del acta porque "se le podía haber quitado al Ayuntamiento de Alburquerque, pero se tenía que haber realizado en el pueblo porque, en este caso concreto, se le ha quitado al pueblo de Alburquerque".

El presidente de la Diputación de Badajoz ha replicado que Contempopránea nació en Alburquerque, donde estuvo durante 10 años "alimentado" por dicho pueblo. "Usted mejor que nadie sabe por qué se fue Contempopránea de Alburquerque", ha sostenido, junto con que "al final el problema no es que nadie se lo haya arrebatado, es que ustedes dejaron de pagar a quienes lo organizaban, y lo que es peor, pagar otras cuestiones con el dinero que, desde las instituciones, le dábamos para el Contempopránea".

LA PETICIÓN DE MURILLO Y LA RESPUESTA DE GALLARDO Posteriormente, y ya en el apartado de Peticiones y preguntas María Luisa Murillo ha insistido en este tema al realizar una petición para que "ningún municipio robe a otro sus proyectos culturales", y defender que el Festival Contempopránea "es de Alburquerque, lo hizo el pueblo de Alburquerque, lo apoyó exclusivamente económicamente el ayuntamiento durante los diez primeros años".

"Sin ambos no hubiesen existido Contempopránea ahora, se lo podían haber quitado al ayuntamiento si hubiesen querido, pero que se hubiese hecho en el pueblo de Alburquerque", ha remarcado, para matizar que "es donde se tiene que hacer, anteriormente y ahora".

Miguel Ángel Gallardo ha reiterado que "nadie les robó nada" y que "ningún municipio les robó nada", y ha incidido: "fueron ustedes y su gobierno los que han robado a Alburquerque lo más importante que tiene una comunidad, que tiene un pueblo, que es la esperanza", tras lo cual ha indicado que es "un ejemplo, quizás el más relevante de Extremadura, de la peor práctica política, porque no solo han vaciado las arcas y con ello no han pagado a las empresas que, con ilusión, emprendieron proyectos como el Contempopránea".

"Han arruinado la vida de los trabajadores y las trabajadoras que, durante meses sin cobrar, no tenían para alimentar a su familia", ha resaltado, para reconocer que le "duele" decirle esto "con tanta claridad y con tanta dureza" a Murillo que ha formado parte del PSOE, y que "probablemente" ella "no es la responsable de todo lo que ha ocurrido en Alburquerque, quizás mirando hacia otro lado sí lo ha sido, porque era la más alta representación", aunque "no la culpable" de la situación a la que ha llegado dicho ayuntamiento.

"Precisamente por haber robado la esperanza de los ciudadanos de Alburquerque y por haber dejado de pagar en lo más sagrado que para los socialistas significa la política, que es pagar a los trabajadores, es por lo que yo la cesé, y por lo que usted finalmente se fue del Grupo Socialista", ha reconocido, junto con que "hablar del pueblo pero sin el pueblo, y echarle la responsabilidad de pagar un festival cuando ni siquiera se les paga a ellos es difícil de encontrar encaje", a la par que aboga por trabajar para que dicho festival siga perviviendo en el tiempo.

María Luisa Murillo ha intervenido a continuación para criticar que Gallardo ha dicho cosas que "no son ciertas" y que afirmar que el hecho de que Contempopránea no se celebre en Alburquerque en esta edición "solo es exclusivamente porque es una jugada política", dado que se le podía haber "quitado" al ayuntamiento, pero se debería haber realizado en el municipio.

"Este gobierno lo único que hizo es defender, defender los ingresos públicos y a lo mejor Diputación también hubiese tenido que estar con nosotros en esa defensa de esos ingresos públicos", ha planteado, como también "se ha defendido" la esperanza de la gente "para poder pagarles".

Al respecto, Gallardo ha ahondado en que "no hay peor cosa que no estar en la realidad", en que Murillo ha sido alcaldesa y ha vivido cómo cada semana los trabajadores se manifestaban por el pago de sus salarios, pero que "era como un agujero sin fondo, gastaban siempre por encima de lo que ingresaban", y que se les ha dado "muchas soluciones", a tenor de lo cual ha subrayado que la ahora diputada no adscrita quería que la diputación "le tapara todos los huecos" y "todas sus malas prácticas, basadas en una política verdaderamente hueca, vacía".

También "basada en el fracaso absoluto", según el presidente de la diputación, para quien, en relación a la "jugada política" aludida por Murillo ha considerado que ella y su gobierno "han hecho la peor jugarreta política que se le puede hacer a un pueblo", y que el papel del nuevo gobierno de intentar "coger el timón para que ese barco, que lleva años a la deriva, vuelva a recuperar la ilusión y la esperanza" no es fácil, y se basa en "el sacrificio de todos".

"Como conclusión, nadie les robó nada, ustedes robaron la esperanza, no solo a ese pueblo sino también a las empresas que trabajaban en ese pueblo. Fueron las empresas las que desearon dejar de trabajar y si ha habido alguien, si ha habido una institución que ha apoyado a ese pueblo y lo seguirá haciendo, es esta casa", ha concluido Gallardo, para quien la Diputación de Badajoz "apoyará siempre a Alburquerque porque los ciudadanos no son culpables de los malos gobernantes que tuvieron, son absolutamente ajenos a esa política".