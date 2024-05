La Diputación de Badajoz crea una oficina para asesorar a las comunidades energéticas

Los ciudadanos, pequeñas empresas y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Badajoz que se planteen crear comunidades energéticas tienen a su disposición una oficina creada por la Diputación de Badajoz en la que recibirán asesoramiento y seguimiento a sus proyectos.

La Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) tiene su sede en la avenida Tomás Romero de Castilla de Badajoz, pero su labor se acercará a los municipios a través de sus técnicos, que ofrecerán charlas en los 14 Centros Integrales de Desarrollo (CID) que funcionan en la provincia. Con esta intención, se han planteado al menos 28 jornadas con los técnicos (en cada CID una en el arranque del proyecto y otra a medio camino) y además se trasladarán a cada municipio que lo solicite.

La OTE de la Diputación de Badajoz ha conseguido una de las tres ayudas que ha concedido el Idae en Extremadura (otra para la Diputación de Cáceres y la tercera para Agenex) para la creación de estas oficinas públicas, de las que existen 79 en el territorio nacional.

Este miércoles ha sido presentada en el Hospital Centro Vivo de Badajoz por el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana y el jefe de servicio de Eficiencia Energética, Martín Cobos, con la asistencia de diputados, alcaldes y técnicos municipales. La ayuda es de 500.000 euros a los que la diputación añade otros 200.000 de cofinanciación. Idae además tiene otra línea de ayudas para las comunidades energéticas ya constituidas.

Intervención de Miguel Ánge Gallardo. / A. M. R.

¿Qué son las comunidades energéticas?

La función de la OTC es asesorar para compartir servicios energéticos, no solo energía, también movilidad eléctrica, pues no todos los ciudadanos ni empresas pueden propiciar el autoconsumo, porque carecen de un espacio con tejado o no tienen fondos para invertir. Por eso han surgido las comunidades energéticas, que emanan de una normativa europea que ahora España está trasponiendo.

En estas comunidades, legalmente, un grupo de ciudadanos o de empresas, con o sus ayuntamientos, pueden compartir la energía. Crean una entidad jurídica, que puede ser una asociación o una cooperativa, buscan un tejado donde colocar placas, contribuyen a la inversión y los kilovatios que se generan se reparten proporcionalmente en todas las facturas, ha explicado Alejandro Peña, director del Area de Transición Ecológica de la diputación, que gestiona los proyectos de energía y eficiencia energética.

Idae sacó una convocatoria para promover la creación de OTC. La diputación pacense accedió y durante 2024 y 2025 estará asistiendo de manera gratuita, desde el punto de vista técnico, jurídico y de participación ciudadana, a todos los municipios con menos de 20.000 habitantes que quieran voluntariamente impulsar una comunidad energética, donde no necesariamente tiene que estar el ayuntamiento, pues pueden ser desde una asociación de padres a una cooperativa de aceite, incluso comunidades que ahora creen un grupo de vecinos o de empresas, como pudiera ser un polígono industrial. La ley permite que de una instalación colocada en una sola nave industrial se puedan beneficiar todas las facturas del polígono.

En la provincia ya están arrancando comunidades energéticas y hay ayuntamientos que han solicitado a la diputación asistencia, que se ha prestado desde el Área de Transición Ecológica.La ventaja de ahora, con la creación de la OTC, es que habrá tres personas (Irene, Juan y Ramón) dedicadas exclusivamente a ayudar a las comunidades energéticas, pues la OTC nace para dedicarse solo a la promoción de comunidades energéticas en la provincia. Las hay en Valdelacalzada, Valverde de Burguillos, Villanueva de la Serena y Almendralejo. "Existe un caldo de cultivo y nosotros venimos a dar un empujón".