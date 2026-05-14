El talento aeroespacial joven despega en Talavera la Real con estudiantes de toda España

Extremadura ha dado un paso más en su apuesta por la ciencia, la tecnología y la innovación educativa con la celebración, por primera vez en la región, de la Final Nacional CanSat 2026. La Base Aérea de Talavera la Real, sede del Ala 23, ha reunido durante dos jornadas a estudiantes llegados de distintos puntos del país en una cita que ha convertido a Badajoz en escaparate nacional del talento joven vinculado al ámbito aeroespacial.

El certamen, organizado por Esero Spain y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, ha congregado esta tarde a cerca de 220 personas entre alumnado, profesorado, jurado, equipo técnico y autoridades. En total, han participado 16 equipos ganadores de sus respectivas fases autonómicas, con 112 estudiantes directamente implicados en una competición que ha medido mucho más que conocimientos técnicos.

La prueba ha planteado a los participantes un reto tan exigente como atractivo. Cada equipo ha tenido que diseñar, construir y lanzar un pequeño satélite del tamaño de una lata de refresco, capaz de integrar sistemas propios de un satélite real, desde sensores hasta comunicaciones, pasando por alimentación energética y recogida de datos. Todo ello en un contexto educativo que ha combinado creatividad, precisión, trabajo en equipo y capacidad para resolver problemas bajo presión.

Extremadura juega en casa

La representación extremeña ha corrido a cargo del equipo 'EzeSat6', del IES Dr. Fernández Santana de Los Santos de Maimona. El grupo ha llegado a esta final después de imponerse en la IV Competición Regional, celebrada el pasado 15 de abril, y ha ejercido como anfitrión en una cita especialmente simbólica para la comunidad.

Fuentes de la organización han destacado que la elección de Extremadura como sede "ha reconocido el trabajo desarrollado en los últimos años por docentes y alumnado".

Los participantes

Entre los equipos que han llegado a Talavera la Real ha estado el del Instituto Maestro Haedo de Zamora, representante de Castilla y León. Rodrigo López González y Jaime Melchor García-Muñoz han explicado que su proyecto se ha centrado en la detección de microplásticos, un problema que consideran cada vez más preocupante. "Nos ha sorprendido muchísimo la cantidad que hemos encontrado", han señalado, convencidos de que es una cuestión clave para el futuro.

Ambos jóvenes, que estudian bachillerato tecnológico, han valorado la experiencia personal de estar en una base aérea y compartir la final con jóvenes de otras comunidades. "El premio es estar aquí", han dicho.

Desde Murcia, Alexandro Adochitei ha destacado que CanSat les ha enseñado a trabajar en equipo. Su propuesta ha consistido en un sistema de monitoreo de lagunas costeras inspirado en el episodio de anoxia del Mar Menor. "En 2019 ocurrió un episodio así, cuando murieron los peces por la falta de oxígeno, causado por una sobrepoblación de algas en el agua", ha recordado.

Por su parte, el grupo andaluz, procedente de Granada, ha presentado un satélite capaz de analizar el terreno mediante imágenes y vídeo en directo. Daniel Tapia y José Moreno han defendido que su sistema podría aplicarse tanto en la Tierra como en otros planetas.

Lanzamientos en una base militar

La jornada más esperada se ha vivido con los lanzamientos. Desde primera hora de la mañana, los equipos han afrontado las rondas de vuelo con la atención puesta en sus dispositivos, en la meteorología y en las indicaciones de seguridad marcadas por la torre de control.

Cada cohete ha transportado los minisatélites diseñados por los estudiantes, que han tenido que demostrar en tiempo real si sus sistemas eran capaces de captar, registrar y transmitir datos durante la misión.

Tras las pruebas de vuelo, los equipos han defendido sus proyectos ante el jurado, han explicado sus resultados científicos y han justificado las decisiones técnicas adoptadas durante el proceso. Esa fase ha servido para valorar no solo el éxito del dispositivo, sino también la capacidad de análisis y aprendizaje de cada grupo.

MiniCanSat y su sello extremeño

Uno de los aspectos que ha dado un carácter propio a esta edición ha sido la presencia de MiniCanSat, una modalidad creada en Extremadura y concebida con un enfoque inclusivo. Esta propuesta, de carácter no competitivo, ha sido adaptada para alumnado de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y se ha convertido en una de las aportaciones más reconocibles de la comunidad al programa.

La iniciativa ha nacido para acercar la ciencia y la tecnología a edades más tempranas y hacerlo desde una perspectiva accesible, cooperativa y motivadora. El éxito de esta modalidad, según Joaquín Pagador, responsable del proyecto en Extremadura, ha sido reconocido por Esero y ha comenzado a tomarse como "referencia metodológica" en otras comunidades autónomas.

En esta final nacional, dos centros de Primaria han sido invitados a participar fuera de competición. El CEIP Juan XXIII de Zafra y el CEIP Torre Águila de Barbaño han presentado sus satélites y han formado parte del programa de lanzamientos, en un gesto que ha reforzado el protagonismo extremeño dentro del encuentro.

Desde el ámbito educativo, Pagador ha insistido en que MiniCanSat "ha demostrado que la innovación también empieza en las primeras etapas escolares".

El programa ha servido para impulsar vocaciones científicas, fomentar competencias STEAM y trabajar habilidades cada vez más necesarias, como la cooperación, la comunicación y la adaptación ante imprevistos.

La celebración de esta final nacional en Extremadura ha proyectado una imagen de comunidad activa, capaz de generar iniciativas propias y de situarse en el mapa nacional de la educación tecnológica.

La clausura ha incluido la ceremonia de entrega de premios, en la que se ha designado al equipo que representará a España en la competición internacional.

Los premiados

Tras las defensas técnicas ante el jurado, el equipo Nimbusat (Comunidad Valenciana) ha sido seleccionado como el mejor CanSat y representará a España en la fase internacional.

Asimismo, el jurado ha otorgado los reconocimientos a Mejor Proyecto Científico al Equipo Forat Enfineering ORAT (Cataluña); Mejor Desarrollo Tecnológico al Equipo Masanz_V3 (Navarra); Premio más profesional para el Equipo Primitive Technology (Islas Baleares); Mejor Difusión y Patrocinio para el Equipo Ezesat (Extremadura); y el Premio Honorífico al Equipo Hidrosat (Madrid).