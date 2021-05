El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, pidió este lunes al gobierno local que esta misma semana se hagan públicas las bases para poder acceder a las ayudas a las pymes y los autónomos de Cáceres, ya que la concejala de Economía, María Ángeles Costa, dijo que las ayudas iban a estar listas a finales de abril y «ya estamos en mayo», según especificó el portavoz popular en declaraciones recogidas por Europa Press.

Mateos consideró «incomprensible» que a día de hoy no se hayan ni aprobado las bases y no se estén concediendo estas ayudas, por lo que criticó la «falta de empatía» del gobierno local con los sectores económicos que peor lo están pasando por la crisis económica derivada de la pandemia.

Mateos recordó en su intervención de este lunes que tanto Salaya como Costa dijeron en febrero que las ayudas a las pymes y a los autónomos cacereños se iban ejecutar fuera de los presupuestos municipales para que fueran más rápidas, pero el presupuesto municipal para 2021 no se ha aprobado todavía por lo las ayudas van a llegar a la par que la aprobación de las cuentas. «Cáceres ha batido el récord de retraso a la hora de aprobar los presupuestos municipales», sentenció el portavoz popular en las manifestaciones recogidas por Europa Press. Este retraso en la aprobación de las cuentas conllevará «que no se van a cumplir con las obras del presupuesto participativo para el 2021, que las ayudas y las subvenciones van a llegar tarde y mal, que las infraestructuras van a sufrir un retraso muy importante, y que a finales de año no se habrá ejecutado ni la mitad de lo prometido».

En la rueda de prensa que ofreció este lunes aseguró que «no hay excusas» para que no se hayan aprobado las cuentas municipales para 2021 ya que el PSOE de Luis Salaya cuenta con el apoyo de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Teófilo Amores, a los que calificó como «cómplices silenciosos de este grave retraso en la aprobación de las cuentas municipales y de todos los incumplimientos, que el PSOE hace cada día con Cáceres y con los cacereños».