‘Y así van las horas, paso a paso, al pie de las torres, donde se alzan, centinelas de modorra, las cigüeñas de Cáceres. Su cielo de fuego recorren palomas, aviones, cernícalos, y la gente de paso come bebe, duerme, se propaga...’. Es el comienzo del poema que Miguel de Unamuno escribió en 1908 durante su viaje a Extremadura, donde hizo parada en la que todos llaman la ciudad milenaria, ahora foco de los millenials, generación que creció con la tecnología y cuyos móviles inmortalizan cada fin de semana los rincones más bellos de la vetusta villa, que no por antigua está pasada de moda. Mas todo lo contrario...

Muchos de esos millenials son influencers, líderes mediáticos con presencia y credibilidad en las redes sociales que han hecho de Cáceres su destino favorito. Lo dicen los datos que maneja la Concejalía de Turismo, cuyo responsable, Jorge Villar, ofrecía ayer algunos datos reveladores: en lo que va de junio, y con respecto al pasado mes de abril, las visitas a las Oficina de Turismo se han multiplicado por cuatro, y desde que se levantó el estado de alarma la ocupación ha sido del cien por cien.

Ahí no queda la cosa. La página ‘Cáceres a dos pasos de ti’, creada el pasado julio con el objetivo de acoger un turismo de calidad en una ciudad segura, tranquila y no masificada registra ya más de dos millones de visitas. «Es uno de los viajes preferidos, no hay fin de semana que no nos visiten algunos de los influencers más conocidos de nuestro país», explicaba Villar.

Y cita algunos como Tamara Falcó, tercera hija del aristócrata Carlos Falcó y la cuarta hija de la socialité Isabel Preysler; el diseñador Palomo Spain, cuya primera colección (Orlando) estaba inspirada en el personaje literario de Virginia Woolf; el mago Jorge Blass o la modelo Eugenia Silva, que en su perfil de Instagram arrasó con una foto captada en la Casa del Águila, del siglo XV, de estilo gótico, construida por la familia Sande y situada en la calle Orellana. Un imagen preciosa en la que la elegida este año como la Mujer Mejor Vestida del Mundo por la revista Hola posaba con vestuario de Massimo Dutti y Loewe y escribía esta frase: ‘Por los tejados de Cáceres’.

A la lista se suman otras caras conocidas que visitan la ciudad no solo por su monumentalidad sino por albergar el relais&chateaux de Atrio y el museo de la coleccionista alemana Helga de Alvear. Así, el restaurante de Jose Polo y Toño Pérez recibió la visita de Mario Suárez, futbolista que juega como centrocampista en el Rayo Vallecano y que debutó en Primera División con el Atlético de Madrid, y su mujer, la modelo publicitaria Malena Costa Sjögren. El matrimonio, que tiene dos hijos, Matilda y Mario Jr, presumía de amor en Instagram y lo hacía con un vídeo que el deportista colgó en su perfil. ‘Disfrutando la vida contigo’, escribía mientras aparecían unas imágenes en el restaurante, en el que se podían admirar sus deliciosos platos aderezados con una versión de ‘La vie en rose’ de la cantautora francesa Zaz.

Sucedió lo mismo con la cirujana canaria Carla Barber, que viajó en marzo a la capital cacereña. En su visita, en la que también se hospedó en el hotel Atrio, aprovechó para recorrer las instalaciones del Helga y compartió en redes varias imágenes.

«Es una ciudad de moda y es una evidencia», apunta Villar, quien recuerda que en los últimos meses se ha estado trabajando muy activamente «en comunicación y redes sociales como nos pedía el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, a la que pertenece Cáceres. «Ahora empezamos a recoger nuestros frutos y todo apunta a que tendremos un buen verano», confía el edil.

Publicaciones

Entretanto, las referencias a Cáceres en medios de todo el mundo no paran. Los encantos de la ciudad han sido merecedores de espacios informativos en el Financial Times, la revista Hola, El País, y en publicaciones de Francia y Portugal.

El trabajo del departamento que dirige Jorge Villar también ha pasado por redefinir las redes sociales, con mejoras en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter.

En cuanto a los datos de visitantes, el ayuntamiento está a la espera de que el INE publique los del mes de mayo, aunque apuntan a que serán positivos, pese a los graves inconvenientes que ha supuesto para el sector la crisis sanitaria del coronavirus.

Cáceres tiene todos los ingredientes necesarios para ser un filón turístico, por los encantos de su ciudad monumental, su gastronomía o riqueza paisajística. Las comunicaciones por avión y ferrocarril siguen siendo un inconveniente. Pese a todo, el viaje siempre merece la pena.