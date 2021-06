La recogida de basura y de residuos urbanos los domingos y festivos se reforzará desde el día 1, llegando a todas las barriadas. Se vuelve a la situación que había antes de los recortes que se aprobaron en febrero de 2013, cuando se retiraron del servicio dos de los cinco vehículos de carga lateral que se utilizaban en esos días, quedando la prestación con solo tres rutas. El acuerdo que se dictamina hoy en la comisión informativa de Contratación del ayuntamiento es la recuperación de las dos rutas suprimidas.

Se hace ahora porque desde el día 1 se dará continuidad al actual contrato de concesión de la gestión de los servicios de limpieza viaria y recogida de basura que desde 2006 se tiene con Conyser. Hay gastos de ese contrato que a partir de julio, cuando ya habrá finalizado el periodo por el que se formalizó el contrato de concesión, ya estarán amortizados. El dinero mensual que se ahorra es el que se destina a reforzar el servicio de recogida de basura.

El recorte se aprobó en 2013 por una situación crítica en el ayuntamiento, que obligaba a reducir costes y deuda para cumplir con los objetivos de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El importe del servicio de limpieza viaria se recortó en 614.006 euros, mientras que el de recogida de basura se redujo en 28.380, un recorte que se corresponde con la reducción de la recogida de basura los domingos y festivos. La misma afectó a una veintena de barrios, que se quedaron sin ningún punto de recogida de basura en esos días.

Las tres rutas que se dejaron entonces se planificaron para garantizar la prestación del servicio al centro y al casco histórico, pero también a otros barrios. Pero esa ordenación dejó fuera a otros, lo más alejados del centro y las nuevas urbanizaciones. En esa lista de zonas que se quedaron sin prestación estaban barrios como Cáceres el Viejo o Gredos, en el norte de la ciudad, y otros como Maltravieso y Casa Plata, en el sur. También se quedaron sin ningún punto de recogida los domingos y festivos otros como Macondo, Los Castellanos, Zambomba, Sierrilla y Vistahermosa.

En la propuesta de dictamen que hoy va a la comisión informativa se argumenta que desde la declaración del estado de alarma la generación de residuos urbanos los domingos y festivos se ha incrementado en toda la ciudad. Se recuerda que ya se ha reforzado este servicio en algunas de las zonas en las que suprimió en 2013. Y se propone la ampliación a todos los barrios en los que actualmente no se presta. Lo anterior se hará con la incorporación de dos camiones de carga lateral, servicio que se podrá prestar desde el próximo 1 de julio.

No es el único recorte de 2013 que se revierte. También desde el día 1 se ampliará la frecuencia de la limpieza viaria manual en los polígonos de Capellanías y Charca Musia y en el distrito de la ronda norte. El acuerdo que se adoptó en febrero de 2013 fue que la frecuencia pasase de diaria a semanal, ahora se recuperaría la frecuencia que había hace ocho años en estas zonas.

El contrato con Conyser finaliza a finales de este mes. En esa fecha ya se tendría que haber resuelto un nuevo contrato con otro periodo de concesión. Pero no es así, aún no se ha convocado la licitación, por eso se da continuidad a la relación con Conyser, por la imposibilidad del ayuntamiento de asumirlo directamente y no dejar a la ciudad sin estos servicios, prórroga que se mantendría hasta que se adjudicase el nuevo contrato de concesión.

Pero la decisión de la prórroga del contrato con Conyser, que es muy probable que se dictamine a favor porque la alternativa es crear un vacío y correr el riesgo de dejar a la ciudad sin servicio de recogida de basura, se adoptaría con el informe desfavorable de la Intervención municipal (los servicios económicos del ayuntamiento). Su informe de fiscalización sobre la continuidad del contrato con Conyser es desfavorable. Primero critica que se hayan dejado pasar los plazos y que no se haya producido una nueva concesión antes de la finalización de la que está en vigor con Conyser desde 2006. Y segundo expone que «no se verificaría el cumplimiento de los requisitos» que marca la ley de contratos para dar continuidad a los contratos de concesión una vez finalizado el plazo de vigencia.

Según explica Intervención, no se cumplen esos requisitos porque no ha habido acontecimientos imprevisibles que hayan impedido adjudicar una nueva concesión y porque no se ha publicado el anuncio de la licitación del nuevo contrato con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización de la relación con Conyser.

Frente al criterio de Intervención, el de la secretaría general (los servicios jurídicos) del ayuntamiento es favorable a que se dé continuidad al contrato con Conyser hasta que se haya adjudicado la nueva concesión, «es un servicio obligatorio de competencia municipal que no puede interrumpirse en ningún momento», asegura.