La ronda este está abierta al tráfico de vehículos desde este lunes. Con su inauguración se pone fin a un proceso que se ha prolongado doce años, desde el 5 de junio de 2009, cuando se decidió por la Junta sacar a concurso la redacción de su estudio informativo. Es una vía que dará servicio a 14.500 vehículos al día, según las previsiones sobre la intensidad media diaria de circulación que aparecen en el estudio de tráfico, que es uno de los documentos del proyecto de la ronda. El cálculo base de este estudio se hizo para el año 2018, que es cuando se esperaba que se iba a producir la apertura al tráfico. La planificación de 14.500 vehículos/día es la previsión que se hace para 2021.

La circulación está limitada a 50 kilómetros por hora, lo mismo que en la norte, no hay cambios desde la entrada en vigor de la modificación del reglamento de Circulación, ni los habrá, además la ronda este se planificaba inicialmente para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. El concejal de Tráfico, Andrés Licerán, confirmó que no habrá modificaciones. El gobierno local realizó una consulta a los servicios jurídicos municipales, pero la conclusión es que no se puede incrementar el límite de velocidad, eso solo sería posible en el caso de autovías y autopistas, y las rondas, la este y la norte, son vías urbanas.

La ronda este tiene una longitud de 3,8 kilómetros, comunica la carretera de Miajadas (Ex-206) y Charca Musia con la Universidad Laboral y atraviesa la falda de la Montaña. Da nuevos accesos a Vistahermosa y al residencial Universidad y permite la prolongación de las avenidas de Dulcinea, nueva vía que se llama El Periódico Extremadura, y de la Hispanidad.

Pero lo más importante es que reducirá el tráfico en la vertiente este del casco histórico, el tránsito por Mira al Río, fuente Concejo y ronda Vadillo disminuirá, facilitando que en un futuro se pueda hacer un tratamiento más urbano de estas vías, que no estaban diseñadas para soportar el tráfico que han aguantado durante años.

La ronda este, de menor importancia que la norte, se ha hecho más necesaria desde la apertura del nuevo hospital, de su primera fase, da un acceso más rápido a esta dotación para todos los barrios del sur y este de la ciudad, y también permite un tránsito más fluido al campus, los servicios territoriales de Agricultura y la cárcel.

Se han construido cinco rotondas en su trazado y dos viaductos, uno para salvar la Ribera del Marco con la prolongación de la avenida de la Hispanidad, y otro entre la conexión de la carretera del santuario de la Montaña y el residencial Universidad. Este segundo es el de mayor longitud, tiene 296 metros. El otro elemento destacado es el mirador de la ciudad monumental que se ha hecho junto a la nueva rotonda que conecta la ronda este con la carretera del santuario de la Montaña, al lado de este punto se han acondicionado restos de la Guerra Civil, elementos que coincidían con un recinto de defensa antiaérea, además se ha recuperado una garita.

Pero el hallazgo más importante que ha permitido la ronda son las dos cavidades o grutas localizadas en la zona donde estuvo el asentamiento de El Carrucho, cerca de la conexión con la carretera de Miajadas. El proyecto de la ronda se modificó para preservar las dos grutas. Ahora será la Consejería de Cultura la que decida sobre el futuro de ambas cavidades que están «vinculadas a la estructura geológica del Calerizo», se precisó por parte de la Consejería de Movilidad, que es la que ha financiado la construcción de la ronda este, que ha tenido un coste de 22 millones de euros y que ha ejecutado uniones temporales de empresas participadas por sociedades extremeñas, una de ellas formada por Senpa, Araplasa y Aglosan y otra por Gevora, Majoin y Durantia.

En el estudio de tráfico se hace una previsión de uso por subtramos. En el que se prevé una intensidad media diaria de tráfico mayor es en el que une la conexión de la carretera de la Montaña con el residencial Universidad. El dato de este trayecto es el que puede servir de referencia para la estimación de las puntas de intensidad media diaria. Se prevé que este año transitarían por el mismo en cualquier momento del día 14.173 vehículos ligeros y 305 pesados. El último subtramo, el que une la avenida El Periódico Extremadura con la carretera de Miajadas, tendría una intensidad media diaria de 3.000 vehículos. Seria el de menor uso de los 5 subtramos.