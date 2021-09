The Slice Caffè ha venido para quedarse. Pedro Prada y César Ramírez son los socios y gerentes de esta aventura empresarial que ayer comenzó en Cáceres, pero que muy pronto conquistará toda la geografía extremeña. The Slice Caffè es una tienda especializada en la venta de cápsulas compatibles con las principales cafeteras del mercado. También dispensa café en grano y molido. El producto procede de un prestigioso proveedor italiano, con más de un siglo de experiencia en el mundo del café y con gran aceptación en ese país. The Slice Caffè es su distribuidor en exclusiva para Extremadura.

Las referencias de café que pueden encontrarse en el establecimiento de la calle San Pedro sobrepasan el centenar y a ellas se les une una enorme variedad de tés, tisanas, chocolates y leche con caramelo para niños. Estos productos son compatibles con cualquier cafetera de cápsulas. Todo es novedoso en esta coqueta tienda: hasta el agua es mineromedicinal.

Y no se acaba aquí el sorprendente mundo de The Slice Caffè. Con ellos llega el Bubble Tea, el té con burbujas o té de perlas de tapioca que vuelve locos a los millennials y que se consume frío. Se elabora con una base de té verde diluido a la que se añade un sirope de frutas concentrado, juntamente con unas perlas de fruta que, al sorberse con una pajita, literalmente explotan en boca. Es una experiencia única que solo se disfruta en The Slice Caffè. El establecimiento cuenta con un rincón específico de take away o producto listo para llevar. Los clientes no lo consumen en la tienda, pero pueden hacerse el café, el té o cualquiera de los productos en cápsulas o estick en el acto. En este rincón de take away también se ofrece otra novedad, el ginseng en diferentes formatos: dulce, amargo, con coffe milk Premium, senza lattosio e deka Premium , the matcha , allo zenzero …

Servicio a empresas

El proyecto empresarial de Pedro Prada y César Ramírez es muy ambicioso. La atención al cliente tiene mucha importancia. Por eso, oficinas, empresas e instituciones de la ciudad pueden disfrutar de un servicio a domicilio. Si no tienen cafetera de cápsulas la suministra The Slice Caffè con el mismo trato que si se acercaran personalmente a la tienda y sin sobrecoste alguno. La apertura de ayer en calle San Pedro fue un primer paso para una estudiada expansión regional. El siguiente The Slice Caffè abrirá en el centro de Badajoz. Sus directivos están en condiciones de asesorar a todos los que quieran abrir con la marca. «A cualquiera que quiera continuar con nosotros esta aventura vamos a darle todos los servicios de una franquicia, pues tenemos la infraestructura, pero sin ningún coste añadido», aseguran los gerentes de The Slice Caffè. «Todavía no es una franquicia, pero quién sabe si en el futuro podremos dar el gran salto. Lo más difícil ya está hecho. Tenemos acuerdos con los proveedores para que en un espacio muy corto de tiempo montar un negocio con todas las ventajas de una franquicia, con toda la estructura montada, pero sin serlo, sin canon de entrada ni royalties. Cuando haya ya varios puntos de venta abiertos nos convertiremos en franquicia», explican los responsables de la empresa. Atendiendo al público en la tienda se encuentran Carmen y Ana, dos expertas en café, té, ginseng y Buble Tea, que resolverán cualquier duda a los clientes.

Apoyo del alcalde

A la inauguración asistió el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, quien destacó que The Slice Caffè es un modelo de negocio de calidad y su apertura es un síntoma de la progresiva recuperación de los negocios del centro de la ciudad. La puesta en marcha se desarrolló en un ambiente distendido y cordial, en el que el edil estuvo departiendo con los empresarios Pedro Prada y César Ramírez y conociendo in situ las excelencias de The Slice Caffè, mientras disfrutaban junto a los primeros clientes de algunas de las variedades de café.

En la calle San Pedro se han vuelto a ocupar ya todos los espacios comerciales que se habían quedado vacíos. El centro de Cáceres vuelve a recobrar poco a poco el pulso comercial perdido durante la pandemia. Fueron muchos los clientes que ya realizaron compras de cápsulas en The Slice Caffè, porque una buena idea como esta siempre da sus frutos. En los trabajadores, empresarios y transeúntes de las calles San Pedro y Pintores había otro semblante, más relajado y lleno de esperanza.