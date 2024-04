«El servicio de teleasistencia llega ya a una media de 2.300 usuarios al año en Cáceres»

Sheila Martín Gil (Cáceres, 1981) es licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en Educación Social. En la presente legislatura de Miguel Ángel Morales ocupa el cargo de diputada de Políticas Sociales. Además, es Secretaria General de la Agrupación Socialista de Pozuelo de Zarzón desde 2007. Desde 2011 es alcaldesa en Pozuelo de Zarzón, donde también fue concejala en la oposición entre 2007 y 2011. Actualmente, también es presidenta de la Mancomunidad Valle del Alagón.

¿Cuáles son los objetivos de su área?

Abarcamos un gran radio de acción. Desde crear oportunidades a la hora de trabajar, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, a la hora de insertarse laboralmente, personas que hayan tenido problemas con medicación, fármacos... Y también queremos estar en todos los municipios pequeñitos, puesto que no tienen los mismos recursos que podamos tener en la ciudad del Dande, y sobre todo las personas mayores, a través del servicio de teleasistencia, donde pueden permanecer en sus casas sin necesidad de institucionalizarlos.

¿Cuántos usuarios tiene el servicio de teleasistencia?

Es el programa más especial para mí, donde tenemos una media de 2.300 usuarios a lo largo de la anualidad, y en la cual esas personas que están en sus domicilios, podemos trabajar con ellos a través de un mecanismo de 24 horas, están asistidos, y de esa manera también estar con ellos ante esa soledad no deseada que tienen las personas mayores, que viven solas en municipios pequeños y, a lo mejor, no tienen a la familia cercana. Entonces, desde Diputación tenemos ese servicio desde hace tres años…

¿Qué puede aportar Diputación en el tema de servicios sociales diferente a los ayuntamientos?

La Diputación tiene más posibilidades de llegar a toda la provincia y a todos los municipios pequeñitos porque tiene una capacidad técnica y económica mucho mayor que la que pueda tener o disponer un municipio. Y luego, gracias a Diputación los municipios pequeños podemos tener muchos de los recursos que, sin ella, no sería posible. Por ejemplo, en la pandemia pudimos dar la facilidad a través de tablets a las personas mayores que estaban en las residencias para que se pudieran comunicar con sus familiares o con cualquier otra persona del municipio, vecinos y demás. Aparte de la residencias de mayores, a esas personas que estaban, solas en sus domicilios, y a través de esa tableta, ya no solamente era escuchar la palabra del familiar, sino ver que muchas veces lo que es el lenguaje no verbal es más importante si cabe que el verbal. Y luego nos ayuda económicamente para los planes provinciales, para poder hacer inversiones que en los municipios pequeños, si no tienen otros recursos económicos que no sean las tasas y los impuestos; pues no tenemos posibilidades de continuar con esas inversiones tan necesarias en un municipio pequeño como en un municipio mayor.

Pero no se hace nada que tenga que ver con ayudas de emergencia social, ¿no?

Desde mi área lo que se intenta es ayudar a los diferentes colectivos que están en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, mujeres que hayan tenido alguna adicción como consecuencia de un maltrato. Personas con discapacidad que tienen problemas a la hora de incorporarse a la vida laboral. a las personas mayores, a las personas con discapacidad para normalizar el ocio y el deporte dentro de sus diferencias. Y luego, también, Diputación va de la mano con todas esas asociaciones sin ánimo de lucro para llegar a los colectivos con los que trabajan anualmente y de forma regular.

En este contexto tenemos que hablar del Plan Integra…

Claro, porque da la facilidad de contratar a una persona con discapacidad para normalizar su situación, y hacen una labor estupenda, porque el beneficio que representa este plan a la persona repercute también en el municipio, porque hay una familia que seguro está agradecida.

Cuántas ediciones van de ese plan y qué coste acarrea…

Es un éxito: este 2024 es la VII edición. Los municipios han hecho la solicitud y ya se está haciendo el abono a los para que puedan contratar. Y hay 1,5 millones consignados. Y luego tenemos seis asociaciones que reciben un importe de 16.500 euros para asesorar a los municipios en relación a la incorporación de las personas con discapacidad, al igual que para estas personas cuando acceden, pues también se les da una orientación.

Volviendo a la entrega de tablets durante la pandemia, es importante, entiendo, la vinculación de la tecnología con los asuntos sociales…

En este aspecto, estamos intentando monitorizar servicios como el de la teleasistencia, intentando introducir videollamadas, etc.

De hecho, en el nuevo contrato de Teleasistencia [lo gestiona Cruz Roja] se han introducido novedades...

En efecto, a principios de año me reuní con representantes de Cruz Roja, que es la entidad que coordina este tipo de servicio que presta, gratuitamente, la Institución provincial, en municipios menores de 20.000 habitantes, y está presente en prácticamente el 96% del territorio. A través de una táblet o un móvil, se podrá contactar con el usuario, poder hablar, impartir charlas, desarrollar alguna actividad para estimular cognitivamente, para trabajar la memoria. Es decir, trabajar en la prevención de las demencias y en la lucha contra la soledad. De la misma manera, se contempla la teleasistencia móvil y domiciliaria a través de nuevos elementos, como un reloj que llevaría en la muñeca el usuario en el caso de salir de casa, y lo dejaría en un soporte al llegar al domicilio, atendiéndole siempre; sabiendo si ya lo estamos haciendo en su domicilio o fuera. Y nuevas posibilidades que ampliarían el servicio que se viene prestando hasta ahora en teleasistencia avanzada, con localizadores, dispositivos de humo, de gas, de movimiento, dispositivos de caídas y el seguimiento de las agendas de cada usuario.

Has mencionado la soledad no deseada, un tema muy debatido. ¿Se da más en zonas urbanas, en zonas rurales?

Según Cruz Roja, se ha ido detectando el aumento de una soledad no deseada. La comunicación con los teleoperadores ha permitido advertir que en numerosas ocasiones, las pulsaciones que se dan para contactar con el teleoperador, se hace por la necesidad de hablar con alguien; lo que nos lleva a estudiar incluir elementos nuevos en el servicio, como es la videoatención. Desafortunadamente, hay muchos municipios que son más pequeños de lo que es Pozuelo de Zarzón, donde yo soy alcaldesa. Soy afortunada en desempeñar esa labor en un municipio de 457 habitantes, pero hay otros que no llegan ni a 100 personas e incluso menos. Ahí es donde realmente se trabaja y hay una eficacia en relación a este servicio, puesto que esa persona no tiene más contacto que una vez a la semana con alguien que pueda ir a vender o simplemente en la farmacia que le lleven allí la medicación. Aquí es donde radica la importancia del programa también que es un sistema para hacer frente también al reto demográfico. Para que estas personas permanezcan en las poblaciones más pequeñitas o en alquerías de, por ejemplo, en Las Hurdes, que tienen 20 personas o menos. Que siga la vida en esos núcleos de población tan mínimos. Los municipios más pequeños tenemos más dificultades para hacer frente a la despoblación.

¿Tú en tu pueblo, por ejemplo, cómo lo ves?

En mi pueblo, afortunadamente, tenemos residencia y centro de día, pero las personas que queremos que permanezcan en sus casas para que no estén institucionalizadas, también disponemos de servicio de comedor, donde, de alguna manera, les quitamos esa peligrosidad que se puede dar en los domicilios al tener que hacer las comidas. Y los usuarios van al centro, retiran la comida y tienen ese servicio. Luego, en los pueblos, es verdad que la red social, de momento, no la tenemos eliminada, pues siempre hay algún vecino o vecina que pueda estar un poco más pendiente de esa persona que lo necesita. Lo ciertos es que la red social en los pueblos funciona mucho mejor que en las ciudades.

