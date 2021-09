La concejala de Cultura de Cáceres, Fernanda Valdés, avanzó que el ayuntamiento será «más estricto» a la hora de autorizar festivales como el que ha tenido lugar este pasado fin de semana en el parque El Rodeo tras las quejas recibidas desde el Hospital San Pedro de Alcántara, próximo al lugar donde han tenido lugar conciertos y donde se han instalado puestos de comida y bebida.

Relacionadas Quejas en el hospital San Pedro de Cáceres por el festival del Rodeo

Fue este sábado, tal y como publicó este diario, cuando generó quejas de los usuarios, familiares y personal sanitario del Hospital San Pedro de Alcántara, debido al ruido que producía la proximidad de los conciertos. Además, en las redes sociales se criticó la falta de distancia entre los asistentes.

Valdés expuso que en la solicitud para realizar este evento, el promotor se comprometió a respetar toda la normativa sanitaria y de ruidos pero «en ese proyecto las cosas no estaban como han sido» y «tendremos que ser más estricto con todas las cosas que presenten y que las cumplan». «Pero al final se va de madre, ¿y qué haces?, ¿los metes a todos en la cárcel?», se ha preguntado la concejala al ser cuestionada por este asunto este lunes tras la rueda de prensa de presentación de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica.

De cara al futuro, con otros eventos «parecidos» que están previstos en la agenda lúdica de la ciudad, la concejala manifestó que se les planteará un lugar más alejado del hospital San Pedro de Alcántara.

La concejala ha recordado que en ese mismo sitio se han llevado a cabo otras actividades lúdicas como el Día de la Familia y no ha habido problemas, si bien ha sido por el día y no por la noche ya que, en esta ocasión, se han superado los decibelios de sonido permitidos, lo que ha alterado el descanso de los enfermos hospitalizados. «Vamos a tratar de que no vuelva a pasar», zanjó.