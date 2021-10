Terminaba el discurso José Antonio Monago cuando él y Rafa Mateos se fundían en un abrazo de esos que casi te dejan sin aire. Sonaba el pegadizo himno del PP y un salón en pie al grito de ‘¡alcalde, alcalde!’ rubricaba lo que tan solo una hora antes las urnas habían dejado escrito: Rafael Mateos (Cáceres, 1981) era elegido presidente del Partido Popular de la ciudad con el cien por cien de los votos, una mayoría absolutísima que le concedía el pasaporte para optar a la candidatura a la alcaldía en las elecciones municipales de 2023.

El Hotel Extremadura, cuna de toreros y lugar donde los populares han vivido sus más incontestables victorias, se convertía una vez más en el escenario donde los de Cáceres exhibían su fuerza. La capital, bastión histórico de la formación, tiene que recuperarse. Ese es el objetivo, lanzado anoche a bombo y platillo con la seguridad de un PP que dice que Rafa ganará en 2023 las elecciones.

El candidato a alcalde llegó al hotel junto a Monago, los regidores de Coria, Madrigalejo y Baños de Montemayor, la portavoz parlamentaria Cristina Teniente (segura de sí misma), Fernando Manzano, Laureano León, Elena Nevado (antecesora de Mateos) y Carlos Floriano. No faltaba ni el tato. Bueno... no estaba Fernando Pizarro, pero sí Alberto Casero, Secretario Ejecutivo Nacional de Organización (dicen que uno de los hombres de confianza de Pablo Casado) que con su habitual sorna, y después de que Elena Nevado tuviera un desliz en la presentación, espetó: «No, no soy José Antonio Monago ni pretendo serlo. Me quedo donde estoy, no aspiro a sucederle».

Fue la única alusión a la tormenta provocada por el alcalde de Plasencia al asegurar que no le importaría optar a la presidencia de la Junta de Extremadura.

Pero anoche ya estaban a otra cosa: la de arrebatar la alcaldía al socialista Luis Salaya. El presidente provincial lo dio por hecho. Dijo Laureano León, con ese tono paternal que lleva a gala: «Rafa, siendo tú vas a liderar esta ciudad». Su discípulo subió al estrado avalado por la fuerza de la militancia. Confiado, con arrojo; hay algo de Mateos que le honra, y es su poca hipocresía, de manera que se limitó a dar las gracias a Elena Nevado, pero de forma sucinta, como cuando pasas el plumero para quitarle el polvo al buró. Eso sí, se deshizo en elogios a Laureano León y a Alberto Casero, ensalzó la amistad que los une y aseguró que trabajará «sin descanso» para que el PP vuelva a tener el sillón de la alcaldía de Cáceres.

Los demás valoraron el papel de Elena Nevado, aunque fueron más incisivos en la figura de José María Saponi. Sorprendió Monago cuando dijo que en su despacho tiene la imagen de la Virgen de la Montaña (que ya se sabe que la patrona vale ‘pa’ un roto y ‘pa un descosío’). Y finalmente, Nevado pidió perdón por los errores que hubiera podido cometer y Casero advirtió: «Lo que el electorado no perdona a un partido es la desunión». El PP en su conjunto toma nota. Pasado, pisado. Y ahora sí, Rafa ya está aquí.