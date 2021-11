El cupón Fin de Semana de la ONCE dejó en Cáceres un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años (240.000 euros en total), en el sorteo de ayer domingo, 28 de noviembre. El vendedor, Teodoro Espada, vendió el boleto premiado, en el quiosco situado en la avenida Antonio Hurtado, número 14. "No he podido empezar mejor la semana que repartiendo tanta alegría a un cliente de toda la vida”, destaca a El Periódico este simpático cuponero que lleva 33 años repartiendo felicidad.

“Ha venido a darme las gracias y ya es la tercera vez que doy un premio así”, expresa y añade sobre el afortunado: “Está muy bien despachado. A la gente le hace falta, es una persona muy trabajadora, siempre es una ayuda. Levanta el ánimo en estos tiempos tan duros por culpa de la pandemia del covid”, resalta mientras atiende a su fiel clientela.

El boleto de la ONCE estaba dedicado al gentilicio Cirbonero, perteneciente a quienes habitan en la localidad de Cintruénigo (Navarra), señala la organización en un comunicado de prensa.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo boleto del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, hay premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta; 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.